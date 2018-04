Fiscal Vera continúa en funciones, pese al anuncio de proceso en su contra

El fiscal Departamental de Cochabamba, Óscar Vera, quien sigue cumpliendo sus funciones pese a un proceso disciplinario, descartó beneficios en favor del exalcalde de Cochabamba Edwin Castellanos en el caso del caído puente Independencia, tal como denunciaron legisladores opositores tras divulgar audios en los que se escucha a la autoridad cuestionada referirse al caso.

Sin embargo, ante una seguidilla de preguntas de la prensa sobre esas grabaciones, aseguró este martes que “esos aspectos van a ser aclarados e investigados en el proceso disciplinario” que activó el Ministerio Público sin dar ningún detalle.

“En el proceso disciplinario al cual me voy a someter voy a presentar los descargos correspondientes y manifestar de que todas las actuaciones han estado enmarcadas dentro de las atribuciones que prevé la norma del Ministerio Público”, sostuvo en una conferencia de prensa.

La semana pasada el senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz hizo público audios en los que supuestamente el Fiscal Departamental presiona a fiscales anticorrupción para evitar que presenten una acusación formal contra el exalcalde Castellanos por el colapso en 2015 del puente que construyó en el centro de la ciudad un año antesy se amplíen las investigaciones hasta una posible extinción del proceso.

En ellos se escucha la voz de Vera —quien admitió en una declaración a la Red ATB la veracidad del registro sonoro, según cita el diario Los Tiempos— y de los fiscales Sandra M., Gustavo A. y Juan Pablo G., parte de la comisión que investigaba el caso.

“Me dicen que no se puede, (pero) en la parte externa, en la parte del Órgano Judicial yo ya lo tengo controlado. Me dicen ‘procesamiento’ y les estoy explicando que no va haber ningún procesamiento. Les estoy explicando que tenemos instrucciones (…) el colchón de cualquier cosa voy a ser yo”, sostuvo.

“Les estoy dando la opción de que ustedes no tengan consecuencias, se les está dando el respaldo legal e institucional”, les dice Vera sobre el planteamiento de retirar la imputación. Asegura nuevamente que las “consecuencias” del “instructivo” para ese cometido “las estoy asumiendo yo”.

En otra parte del audio, cuestiona a sus subalternos “qué vamos a hacer” y uno de ellos le responde “vamos a presentar la acusación y vamos a cumplir nuestro trabajo”.

Ante ello, el Fiscal Departamental vuelve a interpelar: “¿Así yo te diga no? O sea, ¿no me vas a hacer caso en no quitar la acusación ni en ampliar la imputación?”.

El 3 de abril, los fiscales citados presentaron ante el juzgado la acusación formal contra el exalcalde Castellanos de filas del gobernante nacional Movimiento Al Socialismo (MAS) y se lo responsabilizó por un daño económico al Estado de Bs 11 millones.

Horas después y el mismo día fueron removidos y reemplazados por otros fiscales que estructuraron la imputación que había propuesto Vera.

Consultado por ese extremo y los otros detalles, insistió en que “esos aspectos van a ser aclarados e investigados en el proceso disciplinario” y explicó que la charla que sostuvo con el equipo de “fiscales corporativos” es habitual como en todos los casos.

“El proceso esta con acusación formal, ha ido teniendo ampliaciones en cuanto a imputaciones, es un tema complejo como muchos lo han reconocido”, argumentó Vera. Legisladores opositores han pedido una Petición de Informe Oral por este caso al Fiscal General del Estado Ramiro Guerrero.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz