Gattuso sueña con Cristiano y Messi para el Milan

El técnico bormeó con la posibilidad de contratarlos.

El técnico del Milan, Gennaro Gattuso, aseguró con tono de broma que le gustaría fichar para el Milan al portugués Cristiano Ronaldo, al argentino Lionel Messi o al francés Paul Pogba, aunque reconoció que “no es posible”.

Gattuso explicó que el club planea incorporar a tres o cuatro jugadores en el próximo mercado veraniego y puntualizó que sabe los roles que deberán cubrir, pero no los nombres propios, en una rueda de prensa organizada en el centro deportivo de Milanello.

Al ser preguntado sobre eventuales ideas para el futuro del club, el técnico de los “rossoneri” mencionó bromeando a Cristiano, del Real Madrid, a Messi, del Barcelona, a Pogba, del Manchester United, o a Mandzukic, del Juventus.

“Sabemos qué necesitamos. Para reforzar este equipo necesitamos a tres o cuatro jugadores. Sé los roles pero no sé los nombres. Me gustaría decir Pogba, que vamos ‘caminando’ hasta Manchester para ficharle”, afirmó Gattuso al contestar a las preguntas sobre el mercado.

“(Me gustaría) decir los cuatro mejores jugadores del mundo, pero sé que no es posible. Me gustan todos, me gusta Cristiano Ronaldo, me gusta Messi, me gustan todos. ¿A quién no le gustan los grandes jugadores?”, agregó.

El técnico del Milan subrayó que le gusta “trabajar en los conceptos” futbolísticos y que espera conseguir en el próximo mercado una serie de jugadores que le permitan tener alternativas y distintos esquemas tácticos.

Fuente: foxsports.com.ar