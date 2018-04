James Thornton: “Puede haber un efecto sobre la reputación internacional de Bolivia”

En el Consejo de Seguridad de la ONU, Bolivia apoya a Rusia y, por ende, al Gobierno sirio.

El embajador del Reino Unido en Bolivia, James Thornton, quiere explicarle al Gobierno boliviano el porqué del ataque de su país a Siria, junto a Estados Unidos y Francia; quiere decirle que se busca evitar el uso de armas químicas y exponerle el drama humanitario que vive ese país. Y quiere hacerlo porque Bolivia es el único país que apoya a Rusia y por tanto al Gobierno de Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado su objetivo porque sólo fue recibido por directores generales, con quienes “el diálogo no fue fructífero”.

Thornton forma parte del Ministerio Británico de Relaciones Exteriores (FCO) desde el año 1989. Ha desempeñado una variedad de funciones en Londres y en el exterior, incluyendo América Latina. En esta entrevista con Página Siete habla de Siria, Venezuela y las Malvinas.

¿Cuál es su pronóstico de la crisis de Siria después de los ataques de los aliados?

Yo quisiera explicar un poco por qué hemos hecho lo que hemos hecho. Reino Unido es un país muy comprometido con el resto del mundo, tenemos tres grandes ejes de nuestra política extranjera: primero la paz y la seguridad; segundo, el crecimiento económico global; tercero, los valores de los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho. Como parte de este compromiso damos el nivel de asistencia oficial para países extranjeros sugerido por la ONU que es del 0,7% de nuestro PIB, algo que pocos países cumplen. Este compromiso con el resto del mundo es parte de nuestra actuación en el Consejo de Seguridad, como miembro permanente, donde actuamos día tras día para buscar soluciones prácticas a los problemas del mundo.

Esta guerra ha dividido al mundo en dos. Ante eso, ¿qué puede decir en nombre de su país?

Sí, es una guerra que ya dura siete años. Entre 400 mil y 500 mil sirios han muerto, la gran mayoría a manos del propio Gobierno sirio. Todo ataque, toda guerra es horrible, pero los ataques químicos son aun más horrorosos que otros y son completamente prohibidos por la legislación internacional y lo que nosotros queremos evitar es la normalización de los ataques químicos en Siria o en otras partes. Por eso nos sentimos obligados a intervenir, por este último ataque (químico) que causó casi 75 muertos y casi 500 heridos. Buscamos una respuesta multilateral por medio del Consejo de Seguridad, pero eso fue bloqueado. Hubo el apoyo de 12 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad para la resolución estableciendo una investigación imparcial sobre lo que pasó, pero eso fue vetado por Rusia con el apoyo del Gobierno boliviano. Entonces, para desalentar al régimen sirio y regímenes de otros países a utilizar armas químicas en el futuro se dijo que era necesario intervenir. Esas intervenciones eran muy específicas, muy limitadas y dirigidas para degradar las capacidades químicas del régimen sirio.

¿Un ataque puede ser tan dirigido? Dicho así pareciera una cosa pequeñita, inofensiva.

En nuestro conocimiento no ha habido víctimas y estos ataques han sido planificados muy cuidadosamente para que no haya víctimas y es a la diferencia del ataque químico que causó este número enorme de víctimas y que fue muy indiscriminado.

¿Este ataque de los aliados es solamente contra el uso de armas químicas o buscan una solución política a la guerra, es decir, ustedes quieren fuera al gobierno de Bashar al Assad?

Esta acción fue muy limitada y solamente fue dirigida al programa de armas químicas del Gobierno sirio. Sí, buscamos una solución política, pero no por medio de ataques de este tipo.

¿No le parece un acto de injerencia contra un país soberano? Ese es uno de los argumentos de Bolivia para apoyar a Siria.

No, este ataque no fue injerencia, fue legal, bajo la jurisprudencia internacional. Hay una urgencia humanitaria, buscamos una solución política y pedimos al Gobierno sirio regresar a la mesa de las negociaciones que lleva la ONU.

Este pareciera un conflicto entre potencias. Estados Unidos con sus aliados contra Rusia, más allá de la crisis de Siria. ¿Cuál es el verdadero motivo de esa unidad de Occidente?

No, la pelea es entre diferentes grupos sirios. El Gobierno sirio mata sin vergüenza a sus ciudadanos. Hay esta guerra civil entre sirios, en la que Rusia se ha involucrado. Hay mucho personal ruso ahí en Siria, Rusia tiene una base militar importante en Siria. Los rusos están ahí, nosotros no, salvo con ayuda humanitaria.

Han pasado siete años de guerra, Bashar al Assad sigue en el poder y los dos polos de potencias mundiales parecen retornar al tiempo de la guerra fría.

Rusia está mucho más involucrado en Siria que los aliados. Hemos hecho estos ataques muy dirigidos en contra de la capacidad química, pero no hemos actuado contra el pueblo sirio ni menos contra los rusos.

¿Cuál es el nivel de apoyo que le da Rusia al Gobierno sirio y cómo se puede entender esa ayuda?

Habría que preguntar al embajador ruso, pero los rusos parecen querer establecer una zona regional de influencia. Como tienen su base naval, quieren proteger eso, pero no tienen ningún respeto por los derechos humanos, por la vida.

¿Cuáles son los próximos pasos que tienen los aliados en el tema de Siria?

En términos de intervención militar no hay nada más previsto de mi conocimiento, vamos a continuar trabajando en el Consejo de Seguridad y otras instancias para tratar estos temas y continuaremos apoyando.

¿Cuál es su opinión de la actuación de Bolivia en el Consejo de Seguridad que, junto a China, apoya a Rusia respecto a Siria?

A veces China se abstuvo cuando Bolivia votó con Rusia. La última vez, sobre el establecimiento de mecanismo de investigación, hubo 12 países en favor de esa resolución. Uno se abstuvo: China. Y dos votaron en contra: Bolivia y Rusia. Rusia con su derecho a veto pudo vetar esta resolución y es verdad que el récord de Bolivia es que sigue la misma política dentro del Consejo de Seguridad que Rusia.

¿No cree que eso lleva a Bolivia a un aislamiento?

Es verdad que puede haber un efecto sobre la reputación internacional de Bolivia, sí.

¿Este apoyo de Bolivia a Rusia, tendrá que ver con negocios, con una posición política o estratégica en el mundo?

Es una muy buena pregunta de la cual no conozco la respuesta. Tenemos un diálogo con el Gobierno boliviano; estuve esta mañana (martes) con los directores generales de asuntos bilaterales internacionales y multinacionales de la Cancillería, había buscado reunión con la viceministra (Carmen Almendras), pero me reuní con estos directores generales para discutir estas cosas, pero el diálogo hasta este momento no ha sido fructífero.

¿De qué hablaron?

De algunos asuntos bilaterales, pero también de Siria y del ataque ruso en Reino Unido, donde el ex espía ruso fue muy gravemente herido por un agente químico, un agente nervioso hecho por Rusia.

¿Usted pidió esa reunión con la viceministra?

Había buscado una reunión con la viceministra, pero ella no estaba, envió en su lugar a los directores generales.

¿Y qué respuesta le dieron?

Tuvimos un intercambio, pero no compartimos totalmente los mismos puntos de vista.

¿Usted sigue siendo invitado a los eventos del Presidente?

Tenemos relaciones muy cordiales con las autoridades, tengo mucho más relaciones con la Cancillería que con el mismo Presidente o el Vicepresidente, pero creo que eso es normal. Por supuesto tenemos puntos de vista muy diferentes sobre estos temas globales, pero eso no afecta a nuestras relaciones personales.

En Twitter, el Presidente ha calificado de desquiciado el ataque de estos tres países.

Qué quiere decir desquiciado.

Quiere decir loco.

En ningún modo fue loco, fue bien planificado, fue proporcional al objetivo y con un objetivo muy claro, fue una respuesta a unos acontecimientos muy graves que quisiéramos evitar en el futuro y no fue un ataque contra el pueblo sirio, fue un ataque contra instalaciones químicas del Gobierno sirio y, por lo que sabemos, sin ninguna víctima.

¿Usted cree que los países como Bolivia y Rusia que apoyan al Gobierno de Siria están apoyando la violación a los DDHH?

El Gobierno sirio comete enormes violaciones a los derechos humanos y todo el mundo debe condenar eso y debe actuar en consecuencia. Hay un trabajo continuo en el Consejo de Seguridad sobre Siria y otros temas, donde Rusia con el apoyo de Bolivia ejerce el veto. Algunas personas hablan mucho de injerencia o de imperialismo o de tales conceptos; para mí, lo importante es salvar vidas, llevar la paz.

Usted nos dirá qué tipo de cooperación tiene Gran Bretaña con Bolivia, pero también diga su opinión sobre la cooperación de Rusia a Bolivia, que apoya en temas militares y en la construcción de un Centro Nuclear.

Yo no conozco mucho de esta cooperación rusa, quisiera saber un poco más sobre ese Centro en El Alto, me dicen que no es cooperación rusa, que ha sido pagado en su totalidad o va a ser pagado por el Gobierno boliviano, yo no sé en qué va a servir eso; pero sí puedo hablar de la cooperación británica. Hicimos un estudio con el Gobierno boliviano para ver cómo podría atraer más inversión extranjera, estamos listos para implementar este concepto de alianzas público- privadas que parecen interesar mucho al Gobierno. También hemos hecho un concurso junto con el Banco Central para artículos académicos sobre Bolivia y la inversión extranjera directa. Estamos finalizando un proyecto junto con la Alcaldía sobre seguridad ciudadana para instalar botones de pánico y conexión de voz; tenemos un esquema de becas muy prestigioso; estamos trabajando con la Policía Turística para mejorar su nivel de inglés; hemos tenido tres misiones comerciales o técnicas, una de ellas sobre el litio y otra sobre el tren bioceánico porque nos interesa mucho el crecimiento económico de Bolivia.

¿Hay algún interés especial en el litio y el tren bioceánico?

Sí. Hay empresas británicas que se interesan en proveer consultoría, experiencia para armar un proyecto tan grande como el tren bioceánico y hemos creado vínculos con Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) y el Ministerio de Energía, hablamos mucho de la tecnología de imágenes satelitales para ver lo que hay, dónde hay la mayor probabilidad de reservas de litio, además hemos hablado del potencial de Bolivia de vender su litio en el mercado internacional.

¿Cuál es su opinión sobre la situación de crisis en Venezuela?

El Gobierno venezolano debe seguir políticas que apoyen mucho más a su pueblo. Venezuela es un país muy rico en recursos naturales, quizás el más rico del mundo, pero ahora es un país casi quebrado económicamente. La segunda cosa es que hay que respetar las normas democráticas; la manera en que se impuso esta Asamblea Constituyente es muy preocupante, ha habido prohibición de muchos líderes de la oposición a participar en las elecciones presidenciales, debe haber un verdadero diálogo con la oposición con el fin de llegar a un acuerdo para restablecer las normas democráticas.

Bolivia apoya a Maduro. ¿Qué opina al respecto?

Pues yo quisiera dar un apoyo para el crecimiento económico y a las normas democráticas en Venezuela y no entiendo por qué no hay eso.

¿Cuál es la situación con Argentina en torno al conflicto de las Malvinas?

Ahora no hay un conflicto, aunque sí hay una diferencia de opiniones. Nosotros creemos que tenemos el derecho a la soberanía sobre las Malvinas, porque estaban colonizadas, más o menos al mismo tiempo que los países de América del Sur obtuvieron su independencia y como Uruguay no es territorio argentino, Bolivia no es territorio argentino, las Falkland tampoco son territorio argentino. Además, los pobladores de las Falkland son más británicos que los británicos; hubo un referendo hace cinco años y hubo 1.500 más o menos votos a favor de quedarse con el Reino Unido y solamente tres votos en contra, un resultado contundente. Un valor muy importante de hoy en día es la autodeterminación de los habitantes de las islas; pero por supuesto quisiéramos buenas relaciones con Argentina. Tenemos relaciones ahora mucho mejores que hace algunos años. Estamos buscando junto con el Gobierno argentino un segundo vuelo directo del continente América del Sur a las islas; la segunda cosa fue una visita de los parientes de los caídos argentinos en el conflicto del 82 a las islas para ver las tumbas de sus seres queridos. Quisiéramos trabajar junto con Argentina para normalizar nuestras relaciones con este país, respetando los deseos de los habitantes de las Falkland.

El presidente Evo Morales cuando está ante público argentino suele decir “mar para Bolivia” y “las Malvinas son argentinas”. ¿Le incomoda eso?

No dice nunca por qué considera que las Malvinas, las Falkland, son argentinas. Yo acabo de explicar por qué no las considero argentinas. Hay la cuestión de la historia y la cuestión de la voluntad de los habitantes, en eso tengo la diferencia con el señor Presidente, de manera muy respetuosa.

