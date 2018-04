Jugadores de la ‘U’ vuelven al trabajo tras acuerdo

La dirigencia debe pagar hasta el jueves un porcentaje del sueldo de febrero y hasta el 10 de mayo tiene que completar el monto.

La tranquilidad volvió a Universitario de Sucre, momentáneamente, ya que en la audiencia de conciliación entre la defensa de los jugadores y la dirigencia llegaron a un acuerdo. El jueves los directivos tienen que pagar un porcentaje del sueldo de febrero y hasta el 10 de mayo el resto. Los jugadores retornaron a los entrenamientos este miércoles con miras al partido ante San José, pero la demanda sigue en curso.

Después de más de dos semanas, Óscar Sanz volvió a contar con su plantel completo y así alista con tranquilidad el partido ante San José, por la decimocuarta fecha del Apertura 2018. “Si los futbolistas vuelven a entrenarse y a jugar, la demanda va a seguir en curso, bajo la garantía del TRD (Tribunal de Resolución de Disputas), ya que hemos llegado a un acuerdo con el club”, informó Luis Caballero, abogado de los futbolistas.

Además, los directivos deben enviar al TRD un cronograma de pagos de los siguientes salarios. Si es que no cumplen con el acuerdo, los futbolistas nuevamente no se presentarán a las prácticas ni a los partidos oficiales. “El tribunal directamente podría emitir resolución (los jugadores quedarían libres, les pagarían lo que les corresponde, tendrían que indemnizarlos y sancionarían deportivamente al club)”, informó Caballero.

Buscan evitar otra vergüenza

Los problemas de la ‘U’ no solo afectan a sus hinchas, sino que también al resto de los aficionados del fútbol nacional y Fabol anunció que el torneo se paralizará si intentan repetir lo del fin de semana. Presentaron a jugadores juveniles ante Wilstermann y fueron goleados por 7-0, en un solo tiempo, en el segundo no salieron cuatro del vestuario y uno supuestamente se lesionó para que le den walk over técnico y el marcador no sea más amplio.

Fuente: diez.bo