La apática generación post-revolución sale a las calles de Nicaragua y hace tambalear al gobierno de Daniel Ortega

“Empezó por una razón social”, relata Belén, una estudiante que este sábado se encontraba en la catedral de Managua, donde los estudiantes se han unido para recopilar víveres y demás productos que necesitan los heridos. “Pero ahora son muchas más cosas: ellos hacen lo que quieren con la Constitución, no nos dejan expresarnos y protestar, ahora la lucha es por la paz, han muerto muchos estudiantes, ¡los han matado! No andamos peleando por partidos políticos, no somos de derecha ni de izquierda. Nos identificamos con el nombre de nuestra universidad”, dice.