La Paz: Padrastro asesino dice estar poseído por un demonio

Fecha: Mie Abr 25

La Fiscalía desmiente que el padrastro asesino esté poseído por el diablo o sufra una enfermedad mental para no ir a la cárcel por ahogar a su hijastra en La Asunta.

Red Uno Bolivia.- El padrastro que asesinó a su hijastra ahogándola en un río en La Asunta, alega demencia y dijo que está poseído por un demonio que le obligó a cometer el crimen, reportó Notivisión La Paz.

En su audiencia cautelar el asesino hacía movimientos extraños con el cuerpo y la cabeza como si estuviera en trance o estuviera loco, sin embargo fue imputado por el delito de infanticidio.

La Fiscalía asegura que el asesino está en su sano juicio y es una estrategia o cuartada preparada para no ir a la cárcel y no hacerse responsable del macabro crimen, pues no existen pruebas médicas o antecedentes que estuviera mal de la cabeza o sufriera esquizofrenia. Desde enero a la fecha suman 14 infanticidios en la ciudad de La Paz.

