Las mentiras más comunes que dicen los hombres en la primera cita

Iremos al grano en este artículo en donde te compartimos algunas de las mentiras que los hombres dicen para llamar tu atención. Si uno de ellos te menciona una de estas en la primera cita, ve preparando tu boleto de retirada urgente, reseña En Pareja.

1. La mentira número uno es cuando ellos aseguran que no son celosos y que no son controladores, fíjate bien, para las antenas, porque no es lo mismo unas palabras bonitas que unos hechos. Un hombre seguro de lo que dice que es, no lo dice solo demuestra.

2. Es demasiado raro que de pronto se interesa por ver películas cursis y dicen que adoran este tipo de películas, cuando un gran porcentaje les encanta más las de acción o de suspenso. Si él te insinuar ir a ver una de las películas que más te gustan a ti, haz pausa y piensa que si aceptas, el conseguirá lo que quiere, llevarte a la cama. ¿y luego qué?.

3. En la primera cita dicen otra mentira “Busco una relación seria de verdadero compromiso”. Estos son hombres que sueltan este verbo a pesar de que lleva horas de conocerte. ¡se nota su desesperación”

4. “Yo casi no salgo, y tengo mucho tiempo que no tomo”, esta mentira ni quien se las crea, dicen los expertos que es muy probable que le encante tomar alcohol pero que está siendo un mentiroso para atraparte.

5. El mentiroso siempre dirá que sus relaciones pasadas su ex fueron unas brujas, pero que a pesar de eso, se lleva muy bien con sus ex parejas. Si te dice un cuento de hadas en donde según él nadie sale lastimado al final. ¡Huye!.





