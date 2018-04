Les gusta la plata

Richard Arispe Carrasco

Haciendo ostentación de poder el alcalde Percy Fernández no se midió en calificativos y directamente sentenció a su homólogo José María Leyes por el caso mochilas, “Buena gente, pero le pelaste, te gustó la plata, metiste la pata, ándate hermano”, dijo Percy Fernández,

El intocable Alcalde cruceño con 6 gestiones al frente del municipio más rico del país ha logrado congraciarse siempre con el poder político, se arrodilló a Goni y hoy repite faena con Evo. Percy tiene una estela de denuncias de corrupción que no avanzan porque esta de la mano del masismo. Con el caso “dron”, Percy ya debería estar separado del cargo o detenido, porque las pruebas eran claras y curiosamente solo llegaron a mandos medio, de la misma manera que acaban las denuncias contra los masistas.

¿Leyes metió la pata o la mano en la lata? Esa determinación se la debería dejar a la justicia, pero como la justicia es color “azul”, entonces, no dejarán que el caso se extinga y tampoco permitirán que Leyes retorne al municipio, pues así se deja claro que el Gobierno Nacional no tendría el monopolio de la corrupción, o que por lo menos no tolerará la competencia en estas labores.

Si la justicia actuara y ejecutara de la misma manera todos los casos denunciados, la población volvería a creer que el Poder Judicial es imparcial, pero como “NO todos somos iguales ante la Ley”, volvemos a decir cuídate de la justicia boliviana que siempre responde al poder político y al dinero.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco