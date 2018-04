Leyes denuncia que jueza excluye a su abogado y le asigna defensores públicos

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes denunció en su cuenta de Twitter que la juez que sigue el caso mochilas escolares, excluyó a uno de sus abogados y le asigno juristas de defensa pública.

“El MAS me deja sin mi abogado de confianza, la Juez Sara Céspedes, en audiencia impide que me defienda mi abogado y se trae abogados de defensa pública. No sólo me enjuician con mentiras, sino que me prohíben tener abogado defensor de mi confianza”, escribió el alcalde durante la audiencia de apertura de pruebas que se realiza la mañana de este viernes.

El periódico Opinión revela que en el trabajo para desprecintar el material solo participa el perito del Ministerio Público, dejando a la Alcaldía en “clara indefensión técnica”.

Sube la tensión en Cochabamba

Cerca de las 11:00 de este viernes, la Policía reprimió con gases lacrimógenos a los simpatizantes del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quienes intentaron entrar a las oficinas de la Fiscalía donde se encuentra la autoridad presenciando la apertura de pruebas del ‘caso mochilas’.

Según reportaron medios locales, los grupos que respaldan la gestión del alcalde de intentaron dos veces sobrepasar a la Policía para ingresar a la audiencia. La segunda vez, las fuerzas del orden recurrieron al uso de agentes químicos para alejar a los manifestantes.

A las 17:00, la autoridad dará su declaración y en horas de la tarde diferentes sectores paralizarán actividades y marcharán en su respaldo, entre ellos transportistas y gremiales.

