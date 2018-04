Los sorprendentes claroscuros de Angélica Rivera, la primera dama de México

Es actriz, le apasiona la moda, no soporta la impopularidad y protagonizó uno de los mayores escándalos inmobiliarios de la presidencia de su marido. Hoy está en España.

Un día en el set de maquillaje, la maquilladora, que también era vidente, le leyó las cartas a Angélica Rivera (Ciudad de México, 1969). Le auguró que se casaría con un hombre muy poderoso por el que dejaría la actuación. “Angélica se rió, no se creyó nada y se levantó despreocupada para rodar la siguiente escena”, contaba la actriz Patricia Reyes Spíndola, a la edición mexicana de la revista Vanity Fair en 2016.

Antes de convertirse en primera dama, Rivera era una de las actrices más queridas de su país. Su papel protagonista en la telenovela Gaviota (2007) la había convertido en una celebrity. La Gaviota, como la rebautizaron sus seguidores, nunca se había interesado por la política. La interpretación la hacía feliz, y además le permitía ser el sostén económico de sus tres hijas, sus hermanas y su madre.

El idilio entre la actriz y el político

Los caminos de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se cruzaron cuando él era gobernador del Estado de México y pre-candidato a presidente de la República Mexicana. Según la ley electoral de su país su rostro no podía aparecer en la campaña promocional de su gobierno, así que en Televisa decidieron buscar un rostro popular que tuviera tirón a nivel nacional. Y apareció Angélica.

De pronto la actriz más popular de México estaba en todas las televisiones caminando por una carretera y hablando sobre un gobernador y las obras que había realizado. Sin conocer al gobernador ni las obras personalmente. Una tarde, el político fue al set de grabación para presentarse. “Simplemente como un gesto de agradecimiento, luego la invité a cenar en un restaurante, y salimos una segunda vez, y una tercera, y después empezamos a ser novios…”, contó él mismo en una entrevista.

El noviazgo del político y la actriz tuvo una consecuencia inmediata: para aquellos que nunca leen un periódico, que en México son muchos, el gobernador se convirtió en el novio de la famosa Gaviota. La pareja se casó en 2010 y Peña Nieto se convirtió en presidente dos años después.

Una trágica muerte

Para los dos era su segundo matrimonio. Angélica había estado casada con el productor José Alberto Castro, con quien tuvo tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina. Desposarse por la iglesia vestida de blanco había sido de siempre su sueño, pero a El Güero Castro, como apodaban a su marido, era alérgico al compromiso y le costó 14 años tomar la decisión. “Para mí ya era como que me estaba haciendo un favor”, se lamentó la actriz en su primera entrevista tras su separación, en 2009. Y añadía: “El día que me casé con él, ése día me divorcié por algo que sucedió entre él y yo después de la boda. Pero eso sólo lo saben mis hijas y yo me lo voy a llevar a la tumba”.

El matrimonio de Enrique también fue desgraciado. Sobre todo por el triste final: la repentina muerte de su mujer, Mónica Petrelini, a los 44 años. La pareja se había casado en 1993 y tenía tres hijos: Paulina, Alejandro y Nicole. Mientras él se convertía en un prometedor político, ella, tuvo un papel fundamental en su campaña a gobernador e incluso llegó a crear su club de fans. Una noche, tras una crisis convulsiva de origen epiléptico, Petrelini falleció en 2007. La mujer, que estaba controlada por los médicos, había empezado a sufrir ataques epilépticos dos años antes.

Transformación en primera dama

Cuando Ángelica Rivera se casó con Peña Nieto, pronto se convertiría en primera dama. Experta en idear el aspecto de nuevos personajes, la creación de la imagen de la primera dama no le costó mucho. Se rodeó de los tres grandes diseñadores de la moda mexicana: Macario Jiménez, Benito Santos y Alejandro Carlín; abandonó las prendas escotadas o satinadas y optó por colores sobrios y cortes clásicos. Oscureció su melena que pasó de de rubia a chocolate (y que ahora vuelve a ser rubia) y se convirtió rápidamente en “una de las figuras públicas mejor vestidas del mundo”, según contaba a la edición mexicana de Vanity Fair la experta en moda Marisol Herrera de la Riva.

Y llegó el escándalo

Pero en medio de ese idilio absoluto con la sociedad mexicana ocurrió el desastre. El portal Aristegui Noticias publicó un vídeo sobre una espectacular casa blanca, valorada en ocho millones de dólares. El descubrimiento de la noticia ocurrió gracias a un fabuloso reportaje que la primera dama realizó en la edición mexicana de la revista ¡Hola!. En sus páginas se veía a la Gaviota posar con elegancia en salones de arquitectura minimalista, grandes ventanales, escaleras señoriales y un sistema de luces que iluminaban las paredes blancas.

El principal pecado de aquella mansión no era su existencia, sino que el presidente no la había mencionado entre sus posesiones en su declaración patrimonial. El portal de noticias aventuraba que la constructora HIGA había regalado la casa al matrimonio a cambio de la obtención del contrato multimillonario para construir un tren rápido entre Ciudad de México y Querétaro.

glamour SILENCIOSO

La impopularidad fue para Angélica Rivera una novedad. Desde aquel escándalo su equipo de comunicación decidió incomunicarla: nada de entrevistas, nada de prensa en su agenda de actividades. En sus apariciones públicas, a veces realiza fotos para los medios leales. Aunque su interés por la moda no ha disminuido y hace unos días acudió al desfile de Dolce & Gabbana, que tuvo como invitada de honor a Sophia Loren, además de Angélica y su marido. Cuando sale de viaje al extranjero, su papel de acompañante silenciosa suele dar mucho juego. Así lo veremos hoy, en el que puede ser su último gran duelo estilístico antes de que abandone su cargo –las elecciones presidenciales mexicanas se celebran el próximo 2 de julio–. Hoy Angélica ‘silenciosa’ Rivera se enfrentará a otra gran silenciosa: la reina Letizia. Las dos se manifestarán a través de sus looks.

Fuente: revistavanityfair.es