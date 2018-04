Luka Modric revela en dónde le gustaría jugar si sale del Real Madrid

Al centrocampista croata le restan dos años más de contrato con el conjunto español.

Real Madrid está en la víspera de una nueva Semifinal de UEFA Champions League, la única competición que aún aspira a ganar en la temporada; sin embargo, en la capital de España no se deja de hablar del futuro.

Uno de los varios rumores que han circulado respecto al próximo año futbolístico es la posibilidad de que Luka Modric salga del club madrileño, tras 6 años en la institución.

Lo cierto es que al croata le restan dos años más de contrato y pese a que su deseo es terminar su carrera en el Real Madrid, no descarta tener que emigrar a otras ligas cuando su compromiso con el equipo español concluya.

“Estoy feliz, siempre dije que me gustaría terminar mi carrera aquí, si es posible. Pero si no, me veo jugando en Estados Unidos”, declaró a la cadena SVT Sport de Suecia.

Además, Modric destacó la carrera de Zlatan Ibrahimovic, la más reciente incorporación de la MLS. Aunque también señaló su decepción por no poderlo ver por más tiempo en el futbol europeo.

