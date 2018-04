Macaulay Culkin desvela la única petición de sus fans que no está dispuesto a cumplir

Y no, no se trata de hacerse un selfie juntos. O no mientras no le sugieras que repita determinada escena de ‘Solo en casa’.

El pobre Macaulay Culkin parecía haber perdido el norte como ya lo hicieron antes que él multitud de estrellas infantiles. Y quizás por eso el actor, que ahora tiene 37 años, se ha prodigado tan poco en los medios últimamente. No quería entrevistas en las que le obligaran a discutir sobre temas tan espinosos.

Pero en Estados Unidos, cuando Ellen DeGeneres llama a tu puerta sabes que no puedes decir que no. No si quieres seguir siendo alguien en Hollywood. Y por eso Culkin, con una imagen impoluta completamente alejada de como se había dejado ver en el pasado, aceptó sentarse en el sillón del famoso programa para ser interrogado y demostrar lo mucho que ha cambiado.

Al menos por dentro, ya que por fuera, tal y como le señaló Ellen nada más aparecer, sigue pareciendo el niño que protagonizó Solo en casa. “Tener la misma cara que entonces es una maldición y una bendición al mismo tiempo”, reconoció Culkin. “Lo bueno es que puedo ir a cualquier restaurante sin reserva y conseguir mesa, lo malo, que cuando me siento todo el local se me queda mirando”.

Recibido con un sonoro aplauso por el público presente en el plató, que tal y como explica DeGeneres no sabía que Macaulay era el invitado del día, el intérprete hace un breve repaso a su vida contando cómo fue su infancia en una pequeña casa en la que sus padres y sus seis hermanos vivían “como sardinas”.

También de lo genial que fue para él abandonar el cine cuando tenía 14 años para ir al instituto y volver a estar así con gente de su edad. “Rodé 16 películas en seis años, había pasado demasiado tiempo rodeado de adultos, y aunque me trataban diferente por ser quien era, digamos que viví mi sueño”, admite

Claro que para que algo sea visto como un sueño es necesario que antes hayas vivido una pesadilla. Y para Macaulay esa pesadilla se llama Kevin, el personaje que interpretaba en Solo en Casa. “No me gusta ver mis películas. Hace nada se celebraba el 25 aniversario y nos pidieron a Chris Columbus (el director) y a mí que grabáramos un audiocomentario. Chris vio la película la noche antes como habría hecho cualquiera, pero yo llevaba como 15 años sin hacerlo”.

“Pero la ponen todas las Navidades”, le responde Ellen. “Por eso nunca salgo de casa cuando se acercan esas fechas. La gente se me acerca y me pide que vea la película con ellos, lo que es un halago pero también da mucho miedo. Esas fiestas para mí son radioactivas”, afirma Culkin, que se pone serio cuando la presentadora le pregunta si también le pide la gente que les haga el famoso grito de la película con las manos en la cara.

“Sí, me lo piden, pero no acepto nunca. Ya lo hice en su día en la película. Ahora tengo 37 años, acéptenlo”.

