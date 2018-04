Madonna, Calvin Harris, Liam Payne y otras estrellas rinden tributo a Avicii

La noticia está generando conmoción.

Avicii,el Dj sueco famoso por hits como “Levels” y “Wake me up”, fue encontrado muerto este viernes en Muscat, Oman, de acuerdo a lo confirmado por su representante a E! News. Las circunstancias rodeando el hecho todavía son inciertas, pero su representante asegura que la familia del DJ está devastada por su muerte y piden que por favor se respete la privacidad en un momento tan difícil.

En un documental de Netflix titulado: Avicii, Historias verdaderas, el sueco reveló como sus multiples hospitalizaciones lo llevaron a retirarse de su gira en 2016. “Necesita descubrir mi vida” dijo Avicii, quien admitiera su problema con el alcohol. “Todo se trataba del éxito solo por el bién del exito” contó en un artículo para Rolling Stone. “No estaba obteniendo ninguna felicidad”.

Ante la triste noticia, músicos amigos y colegas se volcaron a las redes sociales para expresar su empatía y duelo:

Calvin Harris twiteó: “Noticias devastadoras sobre Avicii, un alma hermosa, apasionado y extremadamente talentoso que tenía tanto para hacer. Mi corazón está con su familia. Dios te bendiga Tim”

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) April 20, 2018

Deadmau5 escribió en su cuenta:”De corazón mis más sinceras condolencias a los amigos, fans y familia de Avicii 🙁 Dejando las bromas a un lado, nadie puede negar que todo lo que logró e hizo por la música moderna y estoy muy orgulloso de él”.

my sincerest and most heartfelt condolences to the friends, fans and families of @Avicii 🙁 Banter aside, nobody can deny what he has accomplished and done for modern dance music and im very proud of him. — Goat lord (@deadmau5) April 20, 2018

Su amigo Zedd expresó en su red social: “No existen palabras para describir la tristeza que siento en este momento, saber que Avicii ha fallecido… Mis pensamientos van para su familia y amigos…

También subió en Instagram una foto junto al famoso DJ y dijo:”No puedo encontrar las palabras para expresas como me siento al enterarme que Aviici falleció. Era tan amable, humilde, talentoso e inspirador. Se fue lejos muy pronto. Descansa en paz TIM.

No words can describe the sadness I?m feeling right now, hearing about Avicii passing away….??Thoughts go out to his family and friends… — Zedd (@Zedd) April 20, 2018

A post shared by Zedd (@zedd) on Apr 20, 2018 at 11:29am PDT

Madonna también expresó sus condolencias a través de su Instagram, diciendo “Tan triste…Tan trágico. Adios querido dulce Tim. Se fue muy pronto

A post shared by Madonna (@madonna) on Apr 20, 2018 at 12:11pm PDT

“No tengo palabras. Recuerdo lo increíble que fue hacer Lonely Together y me sentí como si ayer estuviéramos hablando. Mis condolencias a la familia de Avicii, amigos y admiradores que lo apoyaron. Puede descansar en paz. Se fue demasiado pronto. Estoy devastada. Con el corazón roto” dijo la cantante.

I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii’s family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I?m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) April 20, 2018

El Dj Steve Aoki subió un collage de fotos junto a su colega y escribio “Mi hermano te extraño”

My brother I miss u pic.twitter.com/vLvswCG9iP — Azukita Aoki (@steveaoki) April 20, 2018

Paris Hilton se sumó a los mensajes y publicó en su Instagram una foto del DJ, escribiendo “Devastata por la noticia de la muerte de Avicii. Era un alma tan dulce con un gran corazón y un talento increíble. Tantas grandes memorias juntos. Mis pensamientos y rezos están con su familia. Descansa en pax mi amigo”.

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Apr 20, 2018 at 12:11pm PDT

La lista de artistas continúa:

La banda Imagine Dragons twiteó: “Devastados por la noticia del fallecimiento de @Avicii. Trabajar con él fue una de mis colaboraciónes favoritas. Demasiado joven. El mundo era un lugar más feliz y más completo con su presencia y su arte. Enviando todo mi amor a sus amigos y familiares. Xxdr

devastated at the news of @Avicii passing. working with him was one of my favorite collaborative moments. far too young. the world was a happier and fuller place with his presence and art. sending all my love to his friends and family. Xxdr — Imagine Dragons (@Imaginedragons) April 20, 2018

“RIP Tim. Eras un compositor brillante y un espíritu gentil. Buenos recuerdos de crear música con @Avicii y @nilerodgers” dijo Adam Lambert.

RIP Tim. You were a brilliant composer and a gentle spirit. Fond memories of creating music w @Avicii and @nilerodgers– https://t.co/AfCVbXlhQh — ADAM LAMBERT (@adamlambert) April 20, 2018

Su colega Tiesto comentó: “Las palabras no pueden describir cómo me siento ahora. Te extrañaré, hermano” ❤️

Words can not describe how I feel right now..I am gonna miss you brother ?? pic.twitter.com/AjBgXi5gVR — Tiësto (@tiesto) April 20, 2018

La diva actual del pop, Dua Lipa: “Que tristes noticias el enterarse de la muerte de Avicii. Demasiado joven y demasiado pronto. Mis condolencias a su familia, amigos y admiradores. x”

Such sad news to hear about Avicii passing. Too young and way too soon. My condolences go out to his family, friends and fans x — DUA LIPA (@DUALIPA) April 20, 2018

“Oh, Dios mío, devastado de verdad por Avicii. Es una noticia muy triste para los jóvenes …¡qué talento era él! Descansa en paz” dijo el One Direction.

Oh my god truly devastated for Avicii very very sad news way to young … what a talent he was. rest in peace x — Liam (@LiamPayne) April 20, 2018

“Descansa tranquilo Avicii, inspiraste a muchos de nosotros. Ojalá pudiera haberte dicho eso en persona” Escribió la cantante Ellie Goulding.

Rest easy Avicii, you inspired so many of us. Wish I could have said that to you in person x — Ellie Goulding (@elliegoulding) April 20, 2018

Avicii lanzó dos álbumes de estudio, en 2013 y en 2016, y estaba trabajando en un siguiente trabajo al momento de su muerte. Popular en todo el mundo, Avicii ocupó el tercer lugar en la lista anual de DJ Top 100 de DJ Magazine, en 2012 y 2013, y obtuvo dos nominaciones a los Grammy, en 2012 en 2013.

Los arreglos funerarios para Avicii aún no se han hecho.

Fuente: eonline.com