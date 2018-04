Marco Arze: “El deporte boliviano no ha recibido ayuda del Ministerio”

El presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, sostuvo ayer que los deportistas y federaciones nacionales no reciben apoyo del Ministerio de Deportes y puso como ejemplo que no se constataron cambios en los cuatro años de existencia de la cartera gubernamental.

Además, Arze aseguró que las cuestionadas listas para los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se rigen en las normas y reglas establecidas, además que cada Comité Técnico se encarga de hacer cumplir las medidas.

Se ha hablado y cuestionado bastante las listas para los Juegos. ¿Cuál es el criterio del Comité Olímpico?

Bolivia estará con algo más de 600 atletas en estos Juegos. Cuando se presentan problemas de una cantidad menor de los deportistas, hay que apoyar a la delegación en su integridad. Siempre hay problemas, no es sencillo. Hay un Comité Técnico y normas que deben ser respetadas, tanto por deportistas como por dirigentes. Siempre habrá gente que no esté de acuerdo con el proceso de selección. Hay una estructura deportiva basada en las federaciones, como debe ser en Bolivia y otras partes del mundo. Consecuentemente, debemos respetar a las instituciones deportivas. Si existe una denuncia debe aperturarse una investigación, no presumir la culpabilidad de los dirigentes. El hecho de presumir culpabilidad, porque alguien lo asevere denota la falta de conocimiento y administración en la conducción. Hay un Comité Técnico que debe resolverlo. Siempre habrán críticas, pero hay que saber sopesar. La Ley 2770 establecía un Tribunal de Administración de Justicia que nunca fue implementado por falta de recursos. La nueva Ley del Deporte no lo contempla, por eso el Estado debería financiar un ente que pueda administrar los problemas. Aseverar que las federaciones en su conjunto tienen problemas no es cierto.

Bajo esta situación, ¿Bolivia no tendrá buenos resultados en los XI Juegos?

Históricamente, Bolivia no ha tenido buenos resultados, mucho más cuando se habla de una élite donde hay países que sí invierten en el deporte como el caso de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela. Invierten grandes recursos en sus procesos cuadrienales, algo que en Bolivia no pasa, porque no hay alto rendimiento. Por lo tanto, eso implica que no habrán resultados deportivos. Eso no quiere decir que no alentemos la participación boliviana, ya que hay deportes que nos hacen sentir orgullosos, como el ráquetbol, pelota frontón, tiro deportivo, atletismo, marcha y esperamos resultados en otros como en el box, el fútbol, básquetbol.

Los deportistas profesionales de otros países reciben todo de sus gobiernos, mientras que nosotros lamentamos no recibir absolutamente nada. Creo que hay que replantearse políticas claras y pasar de un Ministerio del No a un Ministerio del Sí.

¿Qué pasará con el equipo Bolivia? Considerando que hay deportes que no tendrán representación.

Bolivia no se presentará en esquí náutico y vela. En todos los demás sí vamos, en los 33 deportes adicionales y dentro de cada uno hay algunos que en base al reglamento de Odesur, se requiere un mínimo de cinco países para disputarse. Por eso, el waterpolo femenino fue desestimado, porque no hubo interés de cinco naciones. Bolivia no participará en nado sincronizado, porque no practica, al igual que algunas modalidades del atletismo, que inicialmente presentó una lista de 100 atletas, pero se reducirá a 60 o 70, esto porque hay 22 modalidades de atletismo y muchas no las ejercitamos. Estaremos en 33 disciplinas y esperemos hacer una buena representación. Tanto en Buenos Aires, Medellín y Santiago, los países locales no tienen una limitante e inscribieron equipos completos. Bolivia invierte una gran cantidad de recursos en materia de organización, equipamiento deportivo, infraestructura, la cual debe ser felicitada, pero esa relación de inversión debería tener un uno por ciento en sus recursos humanos y es en lo que menos se ha pensado. Hay sequía total, abandono total con todo lo que tiene que ver con el equipo boliviano.

Hay denuncias concretas de algunos deportes que observaron las listas. ¿Cómo proceder en estos casos?

En el tema del ráquetbol se ha recibido un reporte. La federación nacional cree que ha cumplido con todos los parámetros de la convocatoria y considera haber actuado en las mejores condiciones posibles. Participaron en un evento en Temuco, Chile y efectivamente hay resultados importantes. Esta misma delegación, básicamente la misma con algunos cambios, fue la que trajo medallas de Santa Marta (Juegos Bolivarianos 2017). Para ir a Santa Marta no hubo ninguna objeción. En Cochabamba sí hubo objeciones, no entendemos por qué, si teóricamente es el equipo que nos dará mejores resultados, todo está planificado. Hay incoherencia en las demandas, habrá que valorar el aporte de esa entidad (Ministerio) y no decir ‘estoy de acuerdo con este atleta y este no’. Se han cumplido los plazos y se oyeron las quejas de las deportistas y es la federación que de manera interna debe resolver. Y eso ya está resuelto, porque el equipo está definido. Consecuentemente, el Comité Olímpico respetará esa determinación.

¿Qué sucede con el básquetbol 3×3?

En el caso del básquetbol 3×3, es un deporte nuevo y no son más de tres meses de la participación de esta modalidad, y se define a nivel federativo en el congreso nacional, que se disputen torneos departamentales y después un certamen nacional. Se definió en Sucre. No obstante, a las señoritas que hoy reclaman las hacen jugar sabiendo ellas que son invitadas, porque conformaron una selección nacional y no se puede jugar contra selecciones departamentales. Sucre salió campeón y Santa Cruz subcampeón. Las señoritas van donde el Ministro para decirle estas cosas y le muestran unas medallas que les entregaron en el torneo de Tarija. El presidente de la asociación de esa ciudad, en un acto de buena fe, les regala las medallas de sus ‘sobrantes’, porque ellas ganaron el torneo, pero con un equipo nacional, algo que no debía darse. Yo tuve la oportunidad de hablar con él (Montaño) sobre las medallas que tenemos, y acá tengo una para otorgarle de presente al señor Ministro para que vea cuáles entregamos y cuáles tienen ellas. Decir que ellas (las jugadoras) son campeonas, con medallas de lata, parece una incordia y una falsedad que reina. Hay que decir que esto ya está fenecido, porque este fin de semana trabajarán en Sucre en donde definirán el equipo nacional.

¿Y el bádminton?

Desconozco las razones del bádminton, porque aparentemente hay una chica que fue excluida del equipo y siempre hay ahí privilegios y connotaciones de gente que opina. El bádminton tiene uno o dos años de ejercicio, no tenemos ni entrenadores. Son quejas de uno y otro lado, no hay estructura de una disciplina nueva. Hay que ver si en esta y otras disciplinas se pretende tener ingerencia, sino hay alguna inclinación de autoridades públicas. Cuando se habla de los intereses del dirigente, es por sacar adelante a su disciplina, de trabajar. Deberían hacerles una estatua a los dirigentes deportivos, porque trabajan gratuitamente para que esos señores reciban su plata mensualmente. Repito, deberían darles medallas de oro a los dirigentes que todo el día están en las canchas para que sus atletas puedan cumplir, sin ganar un solo centavo. De una vez romper esta clase de barreras en el horizonte que no dejan ver quiénes trabajan y quiénes no. Que sólo se ocupan de ver el ‘pelo en la sopa’, que no ven el horizonte de un deporte unido, trabajo en equipo. Son 80 años de olimpismo y nunca el Estado tuvo una visión clara sobre esto, es tiempo del cambio y ver que haya la unión del sector público y privado.

¿El Ministerio puede intervenir y modificar listas?

Desde nuestro punto de vista, el Ministerio se ha encargado de retacear la posibilidad de inscribirse a las federaciones. Vino un argumento y otro. Habían seis federaciones para ingresar al registro y los dejaron foja cero. El Ministerio de Autonomías, hoy Viceministerio, cambia de un día a otro de criterio, para consensuar y encaminar la regularización. Cada día no hay entendimiento, no hay una resolución, ni plata para los deportistas. Para intervenir las federaciones deben estar registradas, avaladas y tener derechos. Ahora nos quieren dar concentración y parece ser una transacción, por qué quieren revisar las listas… pregunto: ¿Tienen la capacidad técnica los señores del Ministerio para saber quién va y quién no va? Deberíamos respetar la estructura organizativa, porque si el Ministro quiere intervenir las federaciones, vamos a tener un serio problema, porque efectivamente no es el camino. Para exigir, hay que dar.

El Comité Olímpico Boliviano avizora objetivos claros en materia deportiva. Lo primero es pedirles que superen sus propias marcas internas, como primer objetivo. Un segundo es estar en el podio y el general es participar. La gente debe saber que nuestros atletas necesitan apoyo, que entre todos debemos contribuir a la mejora. Los Juegos Suramericanos, desde el minuto cero, es el inicio del alto rendimiento.

¿HAY TRANSPARENCIA CUANDO SE SELECCIONAN LAS LISTAS DE DEPORTISTAS?

“Considero que sí, en términos generales. Si hay problemas habrá que matizarlos y analizar cada uno de ellos. Pero cada uno de ellos trabaja cuadrienalmente. Justo cuando vamos a emprender una gestión de la magnitud de los Juegos, se establecen argumentos de esta naturaleza para evidentemente no otorgar apoyo. El problema básico es que el discurso cambia cada cierto tiempo y lo cierto es que (indican que) faltan descargos, la dirigencia no es buena, hay problemas de los atletas. Acá, lo único que se pretende es no dar apoyo , argumentar y argumentar. Estamos a días del inicio del proceso y después de cuatro años, las federaciones no reciben un solo centavo. ¿Cuáles serán los resultados deportivos?”, preguntó el titular del COB.

Arze advirtió que se están esgrimiendo una serie de argumentos para justificar algo por el que el deporte no ha recibido apoyo, desde que el Ministerio de Deportes existe. “Hay una serie de argumentos: que la nueva ley, que deben registrarse, que no deben registrarse, que no hay transparencia…Y lo único que no quiere darse es apoyo. Que se demuestre el presupuesto que tiene el Ministerio para el deporte, ¿cuándo ha ejecutado? Porque ninguna asociación recibió apoyo económico, entonces ¿dónde está ese dinero? Y si han dado a los atletas, ha sido en las carreras pedestres y el fútbol. Existe también el ‘resto de América’, existen otros 34 deportes que necesariamente exigen la atención y que no tienen profesionalismo. Por ello, habrá que preguntarle, ¿dónde está el presupuesto y de qué presupuesto hablamos? Normalmente, cuando las papas queman, nos delegan al Viceministro de Deportes (Alberto Daza), ya inexistente, porque en realidad es el ministro (Tito Montaño) quien toma decisiones. Se llega a un acuerdo con el Viceministro y al día siguiente se cambia de decisión. Una sequía total para la inversión de alto rendimiento y las federaciones nacionales. Los resultados de este evento están vinculados a la falta de inversión y falta de un colchón financiero para los atletas y las federaciones nacionales”, puntualizó el presidente del COB.

“TENSA RELACIÓN CON EL MINISTERIO”

Marco Arze dijo “con absoluta claridad” que no obstante la presión interna por la desconfianza de que el Estado apoye al deporte privado y Olímpico, su administración trató de buscar un acercamiento, “porque entiendo que el equipo nacional representa a un país y el Estado y las entidades privadas y federaciones deben confluir hacia un río de fortaleza que le permita a nuestra gente pensar en vencer las marcas nacionales y encarar la competencia internacional de manera seria, responsable y tener políticas de alto rendimiento, hoy no vigente en el país, pese a las declaraciones de la Ley del Deporte y la Constitución Política del Estado. Al estar marginados de este tema, los resultados no van a ser los esperados”.