Mario Abdo Benítez, el poderoso empresario que creció en el círculo privado de Stroessner

Es además empresario de la construcción, propietario de dos empresas: Almacenamiento y Distribución de Asfalto (Aldía SA) creada en 1997, con la cual entre los años 2010 y 2014 obtuvo contratos con el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Asunción por valor de unos US$ 18,5 millones. Su otr empresa, Creando Tecnología SA (Createc SA) fue fundada en 1998 con su esposa de entonces Fátima Díaz Benza, facturó en el mismo periodo, también al Estado, otros US$ 3,8 millones. No obstante las adjudicaciones del Ministerio de Obras Públicas bajaron a cero tras su alejamiento del entorno del presidente Horacio Cartes para liderar la disidencia.