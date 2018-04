Martin Scorsese ganó el premio Princesa de Asturias por ser una “figura indiscutible del cine”

Hijo de inmigrantes italianos, este neoyorquino debutó en el cine en 1968 con “Who’s That Knocking at My Door”, largometraje al que siguieron otros que ya forman parte de la historia del cine, como “Taxi Driver”, con la que obtuvo la Palma de Oro de Cannes en 1976, un año antes de que filmase el reconocido musical “New York, New York”, con Liza Minelli.