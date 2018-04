Mateo Granda Rico: “Nunca tengo miedo al rival, siempre entro a un combate con mucha frialdad”

El esgrimista cochabambino Mateo Granda sigue los pasos de su padre, Javier (otrora campeón nacional en el arma de florete), en el ejercicio de esta disciplina deportiva, que exhibió un ascenso considerable en el nivel técnico producto de la llegada de las instructoras cubanas Misleidis Compani y Arisneidis Verdecia.

El deportista se ha planteado subir al podio en su especialidad, pese a los imponderables que tuvo para ejercitarse en un escenario de acuerdo a las exigencias que amerita el afrontar los Juegos Suramericanos 2018, que levantan telón el 26 de mayo en Cochabamba.

¿Cuáles son sus expectativas para los Juegos?

Hay un buen trecho de diferencia con relación a otros países, porque la esgrima nacional perdió vigencia un buen tiempo. Para igualarnos a su nivel, estamos entrenando al 100 por ciento, con todo, con la finalidad de hacerles frente. Con mucho esfuerzo, podemos sacar algunas medallas por equipos, y también en individual.

¿En qué medida le beneficia la experiencia que le transmite su papá en el ejercicio de esta arma (florete)?

La esgrima, en general, es muy estratégica y la experiencia en este campo es fundamental, porque hay muchas cosas que no te enseñan en la práctica cotidiana, ya que las asimilas en plena competencia. Gracias a mi padre (Javier), aprendí muchas cosas en esta disciplina, puesto que él tiene una amplia trayectoria en el contexto nacional e internacional. Mi progenitor me fue dando las pautas para ir optimizando mi técnica, gracias a él llegué donde estoy en la actualidad.

¿Básicamente, qué se requiere para practicar el arma de florete?

La esgrima requiere de mucha práctica, pero principalmente uno debe analizar permanentemente los yerros que tiene para irlos perfeccionando. Reitero que este deporte es de mucha estrategia, porque el rival saca provecho del mínimo error que pueda cometer en un combate. Un esgrimista tiene que evaluar asiduamente sus debilidades y fortalezas para no tener un punto débil.

¿Cómo se conceptúa en la práctica de la esgrima?

Nunca tengo miedo al rival. Siempre entro a un combate con la frialdad que se requiere para afrontarlo. No me siento ni más ni menos ante mi ocasional contendor, eso puede perjudicarme.

¿Qué papel juega la concentración en esta disciplina?

Es sumamente importante porque uno tiene que estar centrado en los movimientos que realiza el contrincante y en ganar el asalto. También escuchar las instrucciones de mi entrenador, lo demás no importa. Me concentro sólo en lo que estoy haciendo, con el propósito de vencer al rival.

¿Estos cuatro años de experiencia en la esgrima son un aval como para cosechar medallas en los Juegos?

Ya conseguí una medalla en un torneo sudamericano, pero en la categoría cadetes, ahora compito con los mayores, que es más exigente. La enseñanza que me da mi padre es fundamental, puesto que constantemente realizo asaltos con él, ya que, si bien no está en buena forma física, su técnica es muy superior, y eso me enseña a que ningún rival, por más bueno que sea, garantiza que me va a ganar. Si pienso en lo que el contendor hace mal y lo que hago bien, puedo ganar, no importa a quien sea.

¿Qué aspectos está optimizando de su técnica?

Estoy mejorando mi desplazamiento, el movimiento de mis piernas que es demasiado lento, ahora. Y si eres lento, el rival te come con la distancia y estás listo. Estoy trabajando para tener una fuerza explosiva en mis piernas; el hecho de ser alto en mi categoría (florete) no es ventajoso, razón por la que debo tener movimientos veloces y cambiar de ritmo rápido.

¿En qué medida les afectará no haber entrenado en las condiciones que las circunstancias ameritan?

Es una desventaja, porque estas pistas (improvisadas en el coliseo Prefectural) no son de ayuda, son muy resbalosas y viejas, además las gomas no sirven porque nos arruinan las rodillas. Las instructoras son muy creativas para paliar ese imponderable, por ejemplo, ahora estamos entrenando en la calle, una loma, para sacar la fuerza y explosividad de piernas que necesitamos.

Nuestras desventajas en los entrenamientos son subsanadas por las instructoras, a quienes siempre se les ocurre emplear métodos para que sigamos en el ejercicio de este deporte. La llegada de las instructoras cubanas nos benefició tremendamente. La diferencia del antes a después de que arribaran a

Cochabamba es brutal. El nivel de los esgrimistas subió considerablemente.

FICHA PERSONAL

Nombre: Mateo Lucas Granda Rico

Fecha de nacimiento: 20 de diciembre 2001

Padres: Javier Granda, Gabriela Rico

Hermanos: Santiago (19), Thais (3)

Estudios: Quinto de secundaria, colegio Federico Froebel

Deporte: Esgrima

Título: Campeón nacional en la especialidad de florete

Pasatiempo: Voluntario del SAR Bolivia

Signo: Sagitario

Comida: Pastas

Películas, ¿cine o en casa?: En cine

Género: Acción

Personaje que admira: Alexander Massialas (USA), campeón mundial de esgrima

Algo que odie: La gente conformista

Otros deportes: Voleibol, en el colegio