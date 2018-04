Maygua le da otra chance a Peña

El entrenador de Real Potosí aceptó las disculpas del mediocampista y todo volvió a la normalidad en el equipo de la Villa Imperial.

El técnico de Real Potosí, Milton Maygua, contó a DIEZ que el capitán de su equipo se disculpó este lunes para reincorporarse al plantel, ya que el pasado miércoles no asistió al entrenamiento ni se justificó. En la semana, se habló de la posible rescisión del contrato con el jugador, pero al final todo volvió a la normalidad tras las conversaciones que sostuvieron entre ambos.

Maygua dijo que no tuvo problemas con Peña ni con el resto de sus compañeros. “Lastimosamente Peña había tomado la decisión de dar un paso al costado, pero previo a eso, él tuvo una inasistencia injustificada”, aclaró el DT lila. El lunes el volante admitió su error delante del cuerpo técnico y del resto del plantel. “Se disculpó porque él se equivocó”, remarcó Maygua.

La semana pasada, medios potosinos informaban de que existían inconvenientes internos en el club y que Peña no solo se retiraba del club, sino que también que colgaría los botines. “No sé por qué declaró el jueves en la tarde que hubo problemas internos”, dijo sorprendido Maygua. Además, hizo hincapié en que la falta disciplinaria lo dejó fuera de los convocados para el partido ante Oriente, en el que perdieron por 3-1.

Mientras que Peña mantiene una similar línea. “No hubo problemas ni con el profe (Maygua) ni con los dirigentes, simplemente fue con algunos de mis compañeros por el tema del paro. Primero me pedían que ingresemos y después no querían acatarlo”, dijo el volante. Además, afirmó que no trabajó miércoles, jueves, viernes, sábado –porque estaba molesto- y retornó a los entrenamientos el lunes tras conversar con Maygua.

Tienen chance

Los lilas aún pueden avanzar a la siguiente fase del torneo Apertura, son quintos de la serie A, con 13 puntos. Deben ganar ante Wilstermann y esperar cómo le va a Destroyers ante Guabirá, pues los cuchuquis son cuartos, con 15 unidades. La derrota dejaría fuera a Real Potosí automáticamente, sin importar cómo quede el marcador en el estadio Tahuichi.

Fuente: diez.bo