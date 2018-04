Ministro Romero: “El error político lo han cargado algunos líderes de la región y eso es suficiente”

¿Por qué se sigue diciendo que el gobernador Rubén Costas es terrorista y separatista en separatas que el Gobierno publica a través de algunos ministerios, pero aún no se lo incluye en ninguna investigación judicial?

La fuente de esa información no es el Gobierno o el Ministerio de Comunicación en este caso específico (ayer se difundió una separata sobre el tema), la fuente es la declaración testimonial de por lo menos uno de los involucrados en el caso.

El Ministerio de Gobierno, a través de sus apoderados, también presentó una querella para el caso terrorismo II y tampoco incluye a Rubén Costas en su proposición acusatoria, siendo que políticamente, en diversos actos públicos, las autoridades del Gobierno lo sindican de terrorista y separatista, pero jurídicamente no ha sido involucrado en ninguno de los dos casos de terrorismo; ¿por qué lo acusan?

Lo que pasa es que uno puede tener responsabilidad política por un hecho social determinado, pero en términos jurídicos la responsabilidad es intuito personal y obviamente esa responsabilidad es personalizada, Rubén Costas fue incluido en una imputación, en una investigación entiendo, pero reitero que fue mencionado en una declaración testifical.

Entonces señor ministro, ¿se puede indicar que el señor Rubén Costas, en el tema terrorismo, puede ser responsable político, pero no así jurídico?

Por lo menos, a la luz del curso que le ha otorgado el Ministerio Público, resulta así.

Teniendo en cuenta la consulta sobre Rubén Costas, que no está acusado jurídicamente pero sí se observa una ‘culpa política’, ¿se va a seguir manejando ese mensaje?

No necesitamos manejarlo, porque las cosas quedan registradas en la historia y lo que está claro es que algunas personas, y no me refiero a Rubén (Costas), han querido hasta insinuar que el caso de terrorismo-separatismo era un hecho montado por el Gobierno nacional y es un hecho que existió objetivamente, que persiguió injustamente y dañó a muchas personas, que expuso la unidad del país, que recurrió a la contratación de mercenarios para ejecutar acciones violentas por no aceptar el curso de la historia. Ha sido un error político y ese error lo han cargado algunos liderazgos de la región y eso es suficiente, porque cada uno asume su responsabilidad ante el juicio de la historia.

Branko Marinkovic, que está en el caso terrorismo I, no aparece en el caso II, ¿tiene la misma situación que Costas?

La situación de él (Branko) es diferente, porque cuando una misma persona es involucrada en dos procesos judiciales, más temprano que tarde se tendrán que fusionarse los dos procesos, así que eso solo es un tema de técnica jurídica, nada más.

EL DEBER / Christian Peña y Lillo