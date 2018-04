Morales dice que buscaran en otros continentes, clientes para el gas boliviano

Adelanta que hay reservorios de gas y petrolero por descubrir







El presidente Evo Morales anunció este jueves que se buscará nuevos mercados en otros continentes para el gas del país. Aseguró que hay más reservorios de gas y petróleo a ser descubiertos.

“Estoy seriamente analizando, inclusive me atrevo a decir seriamente pensando nuevas planificaciones. Garantizando el mercado interno, garantizando nuestros compromisos, hay que empezar a pensar en mercados en otros continentes”, para gas licuado, anunció Morales durante la inspección del pozo exploratorio “Los Monos -X12” en el municipio de Villamontes en el departamento de Tarija.

Agregó que ya existen requerimientos de gas licuado para llegar a otros mercados y pidió a los expertos que trabajen para ese fin. “Hay propuestas, hay requerimientos, con GNL (gas natural licuado), podemos estar llegando a otros continentes”, dijo.

Indicó que no estamos lejos de esa situación, “estamos hablando de verdad, con los datos que mostraba el compañero ministro (de Hidrocarburos, Luis Sánchez), los llamados TCF (Trillones de pies cúbicos – TCF por sus siglas en inglés) me están llamando la atención. He pedido a todos los expertos, ayúdenos a planificar”, demandó.

Morales manifestó que hay organismos y países de la región que manejan el tema de recursos naturales como un tema geopolítico, y en ese sentido dijo que “tenemos la obligación de prepararnos”, como país.

“Felizmente esta madre tierra nos sigue dando recursos renovables y no renovables, estoy seguro que vamos a seguir encontrando gas o petróleo”, subrayó.

Fuente: eldia.com.bo