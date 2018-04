Mujer denunció que recibió golpes que le provocaron un aborto

Santa Cruz.- La agresora sería la dueña de casa donde ella arrienda un negocio; sin embargo, la Fiscalía aprehendió a la madre de la denunciante.

Una mujer de 22 años en estado de gestación denunció que sufrió un aborto por recibir unos golpes por parte de la dueña de casa donde ella alquila su vivienda y restaurante de pollos. Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad se observa a Angélica Arteaga, dueña de casa, acercarse a la denunciante, y la agrede físicamente.

“Ella es una persona agresiva y cree que con su dinero puede dominar. No sé qué pasa con los fiscales que no la pueden detener. Ella me ha pegado feo. La primera vez fue el 20 de marzo y me empujo y golpeó diciéndome que era la dueña. Yo tenía tres meses de embarazo”, relató a El Mañanerola joven de 22 años que denuncia que prefirió mantener su identidad bajo el anonimato.