Mujer que cortó la garganta a un sujeto para robarle fue enviada a Palmasola

Santa Cruz.- Carmen Arancibia junto a su pareja fueron cautelados y enviados con detención preventiva a la cárcel, por el delito de robo agravada e intento de homicidio. Ambas personas son ex reclusos de Palmasola.

Red Uno Bolivia.– Detención preventiva en la cárcel de Palmasola fue lo que determinó la justicia en contra de Carmen Arancibia Arteaga, alias ‘La Yovana’, quien el pasado fin de semana le cortó la garganta a Ronald Llanos Huanca, un cliente de un local de bebidas alcohólicas en el Plan Tres Mil, para robarle su teléfono celular.

El hecho ocurrió la madrugada del lunes en la avenida Transcontinental. Junto a ella fue también enviado con detención a la cárcel su pareja que al parecer era su cómplice en sus fechorías.

“Ellos son ex reclusos de la cárcel de Palmasola, estuvieron detenidos por varios años, por los mismos ilícitos”, informó a La Red Uno de Bolivia, el fiscal Carlos Candía.

Entre tanto, otras personas que fueron víctimas de esta pareja de ex reclusos de la cárcel los reconocieron y adjuntaron nuevas denuncias en su contra. “Ellas me asaltaron y cada vez me amenazaban”, dijo asustada una de las víctimas que se animó a denunciarlos.

