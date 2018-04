El técnico de The Strongest admitió que tiene interés en colaborar con la Verde, en caso de ser invitado por la FBF. El llanero tendría el método para seguir al frente de The Strongest, de forma paralela.

No se excusa. El técnico de The Strongest, César Farías, admitió que puede asumir, sin cobrar sueldo, el mando interino de la selección nacional, si existe la invitación de la Federación Boliviana de Fútbol, que cesó este sábado al exseleccionador Mauricio Soria.

“Si necesitan gente porque los presupuestos en estos momentos en la selección no dan, hasta enero no se pueden hacer cosas diferentes. Yo les digo públicamente: no quiero un dólar por ayudar a la selección, durante este tiempo hasta diciembre”, dijo el llanero tras la goleada del Tigre sobre Sport Boys (3-0), este sábado en La Paz.

El entrenador sostuvo que tiene en mente un método y cronograma de trabajo para atender a la selección, sin descuidar a The Strongest, con quien tiene un contrato y compromiso de por medio.

“Si me eligen voy a estar feliz y voy a dar lo mejor de mí. Si no me eligen, no hay ningún problema no habrá ningún resabio, no es la primera vez que me invitan a participar para la selección”, destacó el técnico venezolano, que recordó sus colaboraciones en anteriores clubes y la selección venezolana en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

La selección nacional debe encarar el 25 de mayo el amistoso ante Holanda (16:00), en el estadio Tahuichi. Tres días después, la Verde se enfrentará a Estados Unidos, en Filadelfia. También existe un tercer partido ante Corea del Sur, con fecha a confirmar.

Apunta a Catar

Farías también manifestó que si es elegido para las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, buscará la clasificación y no abandonará el proyecto, si existe una mejor oferta para dirigir en otro lado.

“Tendremos un compromiso que no nos vamos hasta el final, que gane o pierda hasta el momento que nos tengamos que ir. Discúlpenme por el término: me vale madre que venga el Real Madrid, yo me quedo por este país”, sostuvo Farías.

Fuente: diez.bo