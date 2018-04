No tuvo piedad: el brutal KO de Conor McGregor en su debut en la UFC para ganar 60.000 dólares

Antes de hacer historia en la UFC tras conquistar dos cinturones de manera simultánea , antes de ganar su primer cinturón en el Cage Warriors y mucho antes de convertirse en la mayor estrella de las MMA…. el artista marcial irlandés, Conor ‘The Notorious’ McGregor, tuvo que destruir todas las puertas que se le fueron poniendo en su camino. Llegó a vivir gracias a los cheques de la beneficencia en Irlanda hasta el día de su debut en la compañía de Dana White.

Su vida nunca fue tan sencilla: dejó los estudios a una temprana edad, trabajó de fontanero con su padre, vivió de los cheques de la beneficencia, lo intentó en el fútbol. Lo cuenta su entrenador John Kavanagh en su libro ‘Conor McGregor, las MMA y mi lucha como entrenador’, en el que narra todo el camino recorrido junto a su luchador desde sus inicios en el mundo del boxeo hasta dominar las MMA.

Su debut en la UFC: casi pierde 60.000 dólares por ir a cobrar el paro

El día de su debut en la mayor compañía de artes marciales mixtas, el luchador irlandés estuvo a punto de perder el vuelo que le iba a llevar a su primer combate… por ir a sellar el paro (ayuda económica de 188 euros semanales) a la oficina de correos. Esa noche, se cumplen 5 años de su debut, Conor McGregor destruyó a Marcus Brimage en el primer asalto con tres burtales uppercuts que ya son historia de la compañía y ganó 60.000 dólares tras conseguir la actuación de la noche.

El día anterior a su combate en Estocolmo para participar en el ‘UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi’, su entrenador fue a recoger a McGregor a su casa, pero de camino al aeropuerto, el luchador irlandés quiso realizar una parada para ir a recoger el paro tal y como cuenta en su libro. Kavanagh intentó persuadir a su pupilo, ya que iban muy mal de tiempo, y hasta se ofreció a prestarle los 188 euros para no perder el vuelo. Sin embargo, McGregor prefirió cobrar el paro ese mismo fin de semana. De haber perdido el vuelo, McGregor no se habría embolsado los 16.000 por su debut y los 60.000 euros que consiguió tras su impresionante KO que terminó cambiando para siempre la historia de la UFC.

