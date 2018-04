Odebrecht: en Brasil y Estados Unidos apenas se obtuvieron datos parciales de las coimas

La ley argentina no acepta desligar a quienes confesaron sobornos en otros países.

El poderoso empresario Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora brasileña que admitió haber pagado coimas en doce países para ganar contratos. Foto: EFE.

La situación de las investigaciones sobre la constructora Odebrecht en Argentina podrían tener un giro si “alguno de los acusados se arrepiente”. El planteo es reiterado en la Casa Rosada. Al igual que en la justicia federal, sostienen que es complejo acatar el acuerdo de intercambio de información bilateral pese a las reuniones en Brasil y Estados Unidos, vinculados al Lava Jato. Se trata dela escandalosa trama de corrupción en la que Marcelo Odebrecht admitió el pago de sobornos en doce países, incluido el nuestro, para obtener contratos de obra pública. Omitir penalmente sobre la empresa que montó una gran ingeniería para pagar coimas, “no se puede convalidar”, repiten en Comodoro Py.

El desafío es reunir datos y pruebas; precisiones de cuentas bancarias, firmas offshore y circuitos por donde circuló el dinero. La reconstrucción de esta estructura utilizada durante décadas por el gigante brasileño no resulta sencillo para los jueces argentinos. La principal traba es la colaboración bilateral. Aunque se accedió a un cierto flujo de documentación a través del ministerio de Justicia en el caso de Estado Unidos, y de la cancillería respecto a Brasil, sigue existiendo una traba para agilizar dicho flujo.

El ministro de Justicia Germán Garavano, que encabezó algunas reuniones bilaterales respecto a esta mega causa de corrupción transnacional, había señalado que los países extranjeros “tienen una máxima predisposición con la Argentina, además de esta información vinculada al Departamento de Justicia va a haber otras áreas que brinden colaboración”.

“Con esa información que surgió de aquel viaje a Estados Unidos se fue avanzando en el caso del juez Marcelo Martínez De Giorgi a quien le respondieron el exhorto posteriormente”, indicaron fuentes oficiales que analizan la situación.

Ven que a un ritmo más pausado, se está avanzando “complicando la situación de empresarios y ex funcionarios”, y esperan que con el inicio de las indagatorias en el caso del tren Sarmiento -una obra de 3.000 millones de dólares- “pueda haber algún arrepentido entre los acusados”, que ayude “destrabar las investigaciones y clarificar aún más la ruta de las coimas”.

Admiten que una de las dificultades a sortear es que la empresa no accede a entregar información “en otros términos que no sea el resguardo de la compañía, es decir que no se avance penalmente contra ella”, indicaron fuentes oficiales. Y explicaron que “hay trabas en cuanto a las leyes argentinas que no permiten excluir del proceso a Odebrecht”. Es decir, el acuerdo que firmó en Brasil y Estados Unidos Marcelo Odebrecht “no puede replicarse acá”.

Fuente: clarin.com