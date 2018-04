Percy ratifica críticas al alcalde de Cochabamba por su ‘torpeza’ en caso mochilas

“…ha lugar a que lo destituyan”, dijo este miércoles el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández.

Percy respalda destitución de Leyes por su ‘torpeza’ en caso mochilas

Ratifica críticas al alcalde de Cochabamba.

Alcalde Percy Fernández. Foto/tomada de internet

“…ha lugar a lo destituyan”, dijo este miércoles el alcalde de Santa Cruz Percy Fernández quien ratificó sus observaciones a la compra de las mochilas chinas en el municipio de Cochabamba, que derivó en la suspensión del alcalde José María Leyes, militante del opositor Movimiento Social Demócrata, liderado por Rubén Costas.

Fernández lamentó que “un hermoso personaje (José María Leyes) se vino abajo por un error táctico de él, pero fue evidente que perdimos un buen alcalde de Cochabamba”.

“Merecido o no eso, Dios lo juzga; nosotros lo que vemos nomás. Me vuelvo a ratificar que me pesa, me duele que alcalde de Cochabamba hubiera pecado en una forma torpe, porque todos los estimábamos y a me dolió que eso le pase al alcalde, pero ha sido un error muy grande el que cometió de manera que su torpeza. Ha lugar a que lo destituyan, para que la justicia haga todo lo que tenga que hacer con los datos que tenga a mano, descubriendo cuál es la confabulación interna para cometer semejante torpeza y me duele en el alma que un buen alcalde termine así”.

El diputado opositor cruceño Tomas Monasterio anunció que pedirán a la comisión de fiscales de Cochabamba cite al alcalde de Santa Cruz Percy Fernández para que vaya, declare, aporte y pruebe que el alcalde de José María Leyes “ha robado y tienes las uñas largas”.

Monasterio acusó a Fernández de alentar y respaldar el “golpe masista” contra Leyes, actualmente con detención domiciliaria y prohibición de ejercer sus funciones por la compra de material escolar, que según el gobierno tiene un sobreprecio de 10 millones de bolivianos pero el alcalde dice no haber cancelado un solo boliviano y que el contrato fue cancelado de mutuo acuerdo.

“Todos sabemos quién es Percy Fernández, él siempre ha tenido una posición funcional al MAS; lo ha demostrado el 21 de febrero y lo hace en todas las oportunidades que puede y vamos a exigir que pruebe caso contrario tendrá que enfrentar un proceso penal”, manifestó.

Erbol / Bolivia