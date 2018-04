Percy recibe críticas por anticipar su postulación y Roca anuncia frente

Sosa respaldó la decisión del alcalde, pero dijo que se definirá lo electoral a fines de 2019. Los exalcaldes Fernández y los Demócratas le piden que priorice la gestión

Ruy D’Alencar

El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, recibió ayer críticas de sus rivales políticos por haber anticipado, cuando todavía le quedan dos años de gestión a su mandato, que se le ocurrió que podía postularse para gobernador si no puede ser alcalde para el periodo 2020-2025 por un impedimento legal. Los exalcaldes cruceños Johnny y Roberto Fernández y el vocero del gobernador Rubén Costas, Vladimir Peña, por separado y con distintos tenores, coincidieron en cuestionarlo al considerar que el munícipe se adelantó al hablar de candidaturas cuando tiene “trabajo” pendiente.

“Entonces a mí se me ocurre que podía postularme para ‘prefectuli’ del departamento (…)”, indicó en declaraciones que divulgó el lunes la red Unitel. “Ojalá Dios quiera que, si no puedo ser alcalde, pueda ser yo prefecto del departamento”, dijo el seis veces alcalde cruceño, a los 79 años de edad.

Ante las críticas, el secretario de Comunicación, Jorge Landívar, ha considerado que los políticos descontextualizan las palabras del alcalde de forma malintencionada para hacer ver que tiene motivaciones electoralistas, cuando su verdadero fin, según él, es servir.

Las reacciones al día siguiente

El miércoles, cuando el alcalde adelantó sus deseos de ocupar el sillón que hoy corresponde a Rubén Costas, ninguno de los contrincantes políticos que se pronunció al respecto quiso hacer controversia. Pero ayer la cosa cambió porque Johnny Fernández, jefe nacional de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), exalcalde y concejal comenzó a ‘golpear’.

“Las elecciones son en 2020, hombre, es prematuro hablar de candidaturas. El pueblo nos eligió para trabajar cinco años, no para hacer media gestión y empezar a pensar en candidaturas”, criticó el viejo rival de Percy en los 90, para luego recordar que el hombre está cerca de los 80 años y que “en dos años pueden pasar muchas cosas” que cambien el escenario político de Santa Cruz. Y para rematar ofreció asesoría: “Mi consejo es que se dediquen a hacer gestión”. Dicho esto, luego aclaró que el alcalde tiene el derecho constitucional de buscar ser gobernador o cualquier otro cargo electivo, sea en 2019 o 2020.

Mucho más diplomático, Roberto Fernández, que ha sido candidato a alcalde por la alianza MAS-Asip en 2010 y por UCS en 2015, se limitó a decir puntualmente que “es muy temprano para hablar de candidaturas y que todas las autoridades deberían ocuparse ahora de su gestión”.Ninguno de los dos hijos del fallecido líder de UCS, Max Fernández, ha querido anticipar qué planes tienen para los comicios venideros.

Peña ayer hizo hincapié en que “faltan dos años para las elecciones y que pudiera ser prematuro hablar de candidaturas. Eso sí, el secretario recordó que el alcalde antes hizo campaña con Evo Morales por el Sí a la reelección en la consulta que el MAS perdió el 21 de febrero de 2016 y que es positivo que hubiera cambiado de parecer y deje de lado los ánimos reeleccionistas.

Sosa pone paños fríos

Consultada sobre las aspiraciones de Percy para 2020, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, reiteró su lealtad al alcalde pero intentó poner paños fríos al impacto de sus palabras. “¿Qué pasará a fines de 2019? Definirá ya el partido, definirá nuestro alcalde. Sí, lo vamos a apoyar en lo que él defina. (Pero) en este momento, el hombre más feliz de ser alcalde de la ciudad es el ingeniero Percy Fernández Añez”, dijo en declaraciones recogidas por Unitel. De acuerdo con ella, se debería revisar las palabras del alcalde para entenderlo mejor y cuando ella habló con él el miércoles, Fernández ni siquiera le mencionó el episodio.

EL DEBER consultó a Sosa sobre si, ante una eventual candidatura de Percy a la Gobernación, a ella le correspondería disputar la Alcaldía, pero prefirió no hacer comentarios.Por su lado, el exconcejal Leonardo Roca cree que las ansias de poder del alcalde “son infinitas” y no le cree que no vaya a buscar la reelección.Por eso, él anunció que forma parte de un frente político que “en 2020 presentará una alternativa. Formo parte de la agrupación que estamos estructurando y vamos a buscar el municipio como la Gobernación”, dijo, aunque no quiso revelar detalles sobre el equipo con el que trabaja.

Cosa de interpretar

Según Landívar

Lo que el alcalde quiso decir es que, por su experiencia como presidente de Cordecruz, tiene conocimiento sobre cómo alentar el desarrollo productivo de las provincias cruceñas y que él podría aportar con su servicio.

La Agenda Demócrata

Según Peña, en términos políticos para los Demócratas lo más importante ahora es la disputa por la Presidencia de Bolivia en 2019. Luego verán candidaturas para el siguiente año.

Fuente: eldeber.com.bo