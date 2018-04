Planta de Amoniaco y Urea funcionó a plenitud solo en enero y febrero

Según el informe del ministro de Hidrocarburos, la megaobra no está produciendo debido a un paro programado. Ortiz critica la falta de transparencia en la información que brinda el Gobierno

Miguel Ángel Melendres

Luego de 216 días de inaugurada la Planta de Amoniaco y Urea por el presidente Juan Evo Morales, se produjeron 110.000 toneladas (t) de fertilizantes, entre septiembre de 2017 y febrero de este año, en la megaobra.

La planta, que solo funcionó a plenitud en enero y febrero de este año, actualmente, desde los primeros días de marzo, no está produciendo debido a un paro programado y de acuerdo con el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, la próxima semana volverá a calentar los motores.

En su informe oral realizado en la Cámara de Senadores, Sánchez explicó que luego de inaugurada la obra, ubicada en Bulo Bulo (Cochabamba), el 14 de septiembre de 2017, tuvo un “periodo de arranque y trabajos de preparación” hasta que el 20 de noviembre se produjo un “paro predictivo programado” que congeló obras por las vibraciones del equipo rotativo que afectó al “módulo de control”.No fue hasta el 27 de diciembre que, con la intervención del propio presidente Morales, se logró importar ese dispositivo desde Italia, usado también para fines militares, y empezó nuevamente su producción.

Luego de trabajar en enero y febrero y concluir las primeras 100.000 t de urea, los fabricantes de estos equipos de la planta recomendaron un “paro programado”. “Backer Huges y General Electric sugirieron que se haga un ‘tunning’, que es un ajuste donde ahora trabajan para ponerlo a punto y esperemos que después de esto nunca más pare”, explicó Sánchez al Senado.

Poco transparente

Entre tanto, el senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz, quien presentó la Petición de Informe Oral, lamentó que toda la información del ministro no haya sido más transparente desde su inauguración.“No se ha estado informando a la población adecuadamente. Nos dijeron que la planta venía produciendo desde septiembre cuando fue inaugurada la planta y no era así”, declaró.

Ortiz había estado denunciando la paralización de la planta y advirtió de riesgos en los contratos de exportación y su rentabilidad.

El proyecto

La obra petroquímica es considerada la más importante de Bolivia y tiene una inversión de $us 960 millones. El ministro Sánchez dijo que es una de las seis obras más trascendentales que cambiará el agro y la economía. Forma parte del Plan de De- sarrollo Económico y Social 2016-2020. En noviembre de 2012, Samsung Engineering Co. Ltd. dio inicio a la construcción de la obra y se espera que tenga una capacidad de producción de 1.600 t de urea diaria.

La comercialización

Sánchez también explicó que existen 446.000 t de urea proyectadas para su exportación este año al menos a cinco países, de las cuales 335.000 t ya están contratadas a Brasil y habrá una ganancia por encima de los $us 250 millones. Hasta el momento, reconoció que hay solo 25.619 t exportadas.“Estamos muy avanzados y las negociaciones se cerrarán en las próximas semanas”, manifestó. Para el mercado interno, hay programados contratos de hasta 20.000 t para el agro y las empresas azucareras.El tema de comercialización también ha sufrido algunos percances, porque no ha sido concluida la vía férrea para llegar a los mercados de exportación desde Bulo Bulo hasta las fronteras con Brasil y Argentina.

En la jornada

Horizonte

El ministro Alberto Sánchez explicó, al salir de la Cámara de Senadores, que el análisis que se debe hacer de manera integral es enfocar la producción de urea a 20 años, por lo que los días de paro “no son nada”.

No es rentable

El senador Óscar Ortiz señala que la Planta de Amoniaco y Urea todavía no es rentable para el costo de casi mil millones de dólares que ha costado construirla, con los recursos del Estado.

El producto

La urea es el fertilizante de mayor uso en el mundo. Su contenido rico en nitrógeno permite el crecimiento de las plantas, ayuda a su nutrición y mejora el rendimiento de los distintos cultivos.

