¿Por qué hoy es el Día Mundial de la Tierra?

Según el refrán “Todos los días son el Día de la Tierra”. Pero se celebra popularmente el 22 de abril. ¿Por qué?, reseñó El Carabobeño.

Las malas lenguas sostienen que el 22 de abril fue designado como el Día de la Tierra por el cumpleaños de Vladimir Lenin, el fundador de la Unión Soviética, que por coincidencia se celebran el mismo día.

“El objetivo de Lenin era destruir la propiedad privada, meta que también comparten los ambientalistas”, publicó en 2004 la web Capitalism Magazine.

Kathleen Rogers, presidenta de la organización del Día de la Tierra en Washington y una de las primeras fundadoras en la organización del Día de la Tierra, se burla de la teoría.

Según Kathleen, una de las principales razones para elegir aquel 22 de abril de 1970 como el primer Día de la Tierra porque ese año cayó en un miércoles, el día de la semana ideal para convocar una manifestación por el medio ambiente en todo el país.

“Todo funcionó a la perfección, porque todo el mundo fue a la manifestación al terminar su jornada laboral”, dijo Kathleen.

Más de 20 millones de personas en los EE.UU. participaron en el primer Día de la Tierra. A partir de entonces, este día se celebra cada año con una participación superior a los mil millones de personas en 180 países del mundo, según los datos de Rogers.

Gente enfadada y un político frustrado

El Día de la Tierra tiene sus raíces en en 1960, la década del activismo combativo: “El medioambiente empezaba a sufrir y la gente estaba enfadada”.

“En algunas ciudades del país, no era raro que pudieras caminar por el centro el plena hora punta y no poder ver nada debido a la contaminación”, dijo.

A pesar del desencanto popular, el tema ecológico no estaba presente en la agenda de los políticos de americanos, situación que irritaba al senador por Wisconsin, Gaylord Nelson, cuyas campañas en favor del medio ambiente durante la década de 1960 no surtieron efecto.

Gran entusiasmo en el primer día de la Tierra

En 1969, Nelson tuvo la idea de organizar una protesta en favor del medio ambiente tomando como modelo las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam.

“Fue algo frenético. Nos llegaban telegramas, cartas y consultas telefónicas desde todas partes del país”, escribiría Nelson en un ensayo poco antes de morir en julio de 2005 a los 89 años.

“El pueblo estadounidense por fin tenía un foro para expresar su preocupación sobre lo que estaba sucediendo con la tierra, los ríos, los lagos y el aire, y lo hicieron de forma espectacular”.

Nelson reclutó al activista Denis Hayes para organizar aquel primer 22 de abril en1970. Hoy en día se reconoce a Hayer como el precursor del movimiento ecologista moderno.

La Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU nació a finales de 1970, y desde entonces los esfuerzos para mejorar la calidad del aire y el agua fueron ganando terreno en el ámbito político.

“Increíble lo que pasó “, dijo Rogers. “Los muros simplemente se derrumbaron”.

El Día de la Tierra evoluciona

La profesora adjunta del Instituto de Recursos Mundiales en Washington DC, Amy Cassara, analiza las tendencias globales del medio ambiente.

Desde el comienzo del Día de la Tierra, analiza que la conciencia ambiental ha pasado de ser un tópico marginal a una preocupación general. “El 80 por ciento de los estadounidenses se describen como defensores del ambiente”, manifestó Cassará.

Pero, los problemas ambientales hoy van más allá del aire sucio, el agua tóxica, y los agujeros en la capa de ozono”, agregó.

El impacto sobre el ambiente ha ido cambiando hasta convertirse en algo abstracto y difíciles de explicar ” expresó Cassara.

“A medida que nos industrializamos, nuestras cadenas de abastecimiento se van haciendo menos transparentes, por lo que las consecuencias de nuestras acciones sobre el entorno son más difíciles de entender”, señaló.

La plataforma del Día de la Tierra quiere que este día no se celebre solo durante una jornada, si no que el compromiso se extienda durante todo el año.

“Poética y moralmente, plantar un árbol requiere atención durante mucho tiempo, no se trata solo de plantarlo en el suelo” dijo Rogers.

Para ayudar a hacer la transición hacia un mundo bajo en carbono, la organización colabora con cien mil escuelas del mundo y forma parte de proyectos ambientales durante todo el año.

Cassara dijo que su organización emplea el Día de la Tierra para tratar de involucrar a los líderes políticos en el movimiento ecologista.

“El Día de la Tierra no crea conciencia entre el público de la misma manera que solía hacerlo. Pero todavía proporciona un punto de referencia para la reflexión entre aquellos que nos encontramos dentro de la comunidad del medio ambiente”, dijo.

¿Qué hacer en el Día de la Tierra?

Rogers anima a establecer un compromiso público para realizar una acción relacionada con el ambiente a todos aquellas personas implicadas, este domingo 22 de abril.

Comprometerse con las ideas promovidas desde la plataforma Día de la Tierra implica educar a los amigos y familiares sobre el calentamiento global o comprar productos ecológicos como bombillas de bajo consumo.

El compromiso es la máxima de la iniciativa que se prolonga durante todo el año. “La Generación Verde”, que nos ha llevado a una nueva convocatoria del Día de la Tierra en 2018.

Todos son parte de esta generación que marca la transición de la revolución industrial a la revolución verde, sostiene Rogers.

“También se trata de generar energía y empleos verdes. … Cada vez que mencionas “Generación Verde”, la gente sabe a qué ideas te estás refiriendo, y eso es exactamente lo que queremos”.

