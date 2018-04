Rachel Weisz, a punto de cumplir 50 y embarazada de su primer hijo junto a Daniel Craig

La actriz fue madre hace 11 años junto al cineasta Darren Aronofsky.

Rachel Weisz lleva más de dos décadas trabajando y en su historial hay taquillazos como La momia o El jardinero fiel, pero también ha protagonizado películas independientes como Langosta, de Yorgos Lanthimos.

Pero a pesar de su exitosa carrera en el cine, su vida personal siempre ha quedado lejos de los focos. No fue casualidad; la actriz quiso que así fuese, a pesar de que siempre ha mantenido relaciones con estrellas de la industria audiovisual como su primera pareja, el director de cine Darren Aronofsky, con el que salió durante nueve años. Juntos tuvieron un hijo, Henry, de 11 años.

En 2010, Weisz comenzó una relación con el actor Daniel Craig y un año después la pareja se casó en la Gran Manzana. Hasta entonces, la actriz no había sentido la necesidad de pasar por el altar. “Nunca pensé que me casaría. No era algo que quisiese hacer. Yo era justo lo contrario”, reveló al New York Times. “No me siento identificada con las comedias románticas; el matrimonio parece el único objetivo en ellas. Pero ocurrió sin más, muy felizmente, en un momento de madurez”.

Ahora y sin que nadie lo hubiese imaginado, Weisz ha desvelado que está embarazada de su primer hijo junto al actor que interpretó a James Bond. “Se empezará a notar pronto. Daniel y yo estamos muy contentos. Vamos a tener un pequeño humano. No podemos esperar más para verlo o verla. Es un gran misterio”, resumió la actriz.

Para Craig, este también será su segundo hijo; es padre de Ella, una chica de 25 años fruto de su matrimonio con la actriz Fiona Loudon.

Fuente: revistavanityfair.es