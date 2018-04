Rafael Nadal, el hombre que todo lo puede

En su regreso al circuito ATP, conquistó el Masters 1000 de Montecarlo por undécima vez y demostró una vez más que es irrompible mentalmente.

El español Rafael Nadal, campeón en Montecarlo.Foto: EFE

Cuando de polvo de ladrillo se habla, no hay discusión posible: Rafael Nadal es el mejor jugador de la historia. Y por si alguien todavía se anima a ponerlo en duda, basta repasar la semana que tuvo el español en el Principado de Mónaco para despejar toda duda. Sin ceder un set y con un tenis de un nivel superlativo, se coronó campeón del Masters 1.000 de Montecarlo (4.872.105 euros) por 11ª vez y sumó su 54° título en la superficie en la que juega como ninguno y en la que nadie ganó más que él. El 6-3 y 6-2 sobre Kei Nishikori en la final habla a las claras de su dominio.

Después de un arranque de año complicado -una lesión muscular en la pierna derecha lo forzó a retirarse en los cuartos de Australia y a ausentarse de Acapulco, Indian Wells y Miami-, el mallorquín se dedicó a prepararse con todo para la temporada de canchas lentas.

Rafael Nadal y su copa en Montecarlo.Foto: AFP

Con sus grandes actuaciones en los cuartos de final de la Copa Davis ante Alemania, en Valencia, avisó que los problemas físicos eran cosa del pasado. Y su arrollador paso por Montecarlo dejó en claro que está de regreso.

“Viví momentos duros en los últimos cuatro o cinco meses y volver a ganar aquí es muy especial para mí, sobre todo porque es el primer certamen que puedo completar en el año. Pero además porque mi historia con este torneo es increíble. Once títulos es mucho. Yo siempre digo que si yo lo hice, alguien más puede hacerlo, pero sé que es muy difícil. Y no sé cómo puede pasar algo así, porque son muchos años sin cometer errores y sin tener mala suerte en esta semana. He tenido mala suerte en otras semanas, pero en ésta no”, analizó el español.

Rafael Nadal y sus títulos en Montecarlo.Fotos: AFP

Con un tenis tan potente como preciso, Nadal arrasó con cuanto rival se le puso adelante en Mónaco. Superó al esloveno Aljaz Bedene en la segunda ronda; derrotó al talentoso ruso Karen Kachanov en octavos; en cuartos pasó por arriba al austríaco Dominic Thiem, uno de los jugadores más peligrosos de la actualidad sobre polvo de ladrillo; en semifinales despidió al búlgaro Grigor Dimitrov; y en la final dio otra muestra de calidad ante Nishikori. Todo sin perder ningún set -desde Roma 2017 lleva ganados 36 parciales consecutivos en este tipo de canchas- y cediendo apenas 21 games en total.

“He jugado contra adversarios difíciles sin perder un set. Ha sido una gran semana. Ante Kei jugué un partido sólido, no el mejor de la semana, pero uno muy bueno”, aseguró Rafa tras la victoria que le aseguró la permanencia en lo más alto del ranking mundial y que le permitió sumar el 76° trofeo de su carrera.

Rafael Nadal le pega con top en Montecarlo ante Nishikori.Foto: AP

Treinta y uno de esos festejos fueron en Masters 1000, categoría en la que es el máximo ganador, con uno más que Novak Djokovic y cuatro más que Roger Federer. El que más veces ganó es, claro, Montecarlo, un torneo del que no se ausenta desde 2005, en el que jugó 12 finales y sólo perdió una: la de 2013 ante el serbio. Una racha impresionante, que él sabe que no durará para siempre.

“Trato de disfrutar esto y jugar con toda la pasión, con toda la energía, la concentración y con todo el amor que tengo por este deporte mientras pueda. Hoy el final está más cerca que hace diez años. No es algo que me preocupe, pero es real”, aseguró el mallorquín.

Rafael Nadal celebra su triunfo en la final de Montecarlo.Foto: AP

A los 31 años, Nadal volvió a hacer historia en una cancha. Pero él sabe que el tramo de la temporada que más le gusta -ese en el que construyó durante toda su carrera una hegemonía inigualable- recién empieza y, con el hambre de gloria de un verdadero campeón, ya piensa en el próximo paso. Se vienen Barcelona, Madrid y Roland Garros, donde tiene que defender los títulos. Y él está más listo que nunca.

“Estoy realmente feliz. Este torneo es para mí uno de los más importantes en lo personal, pero también en términos de la historia de nuestro deporte. Hoy es un día para celebrar, pero mañana ya tengo que empezar a enfocarme en lo que se viene. No es tiempo de desconectar la mente, sino de seguir concentrado y de seguir aprovechando este momento. Ese es mi objetivo”, aseguró.

Rafael Nadal, el número uno del mundo.Foto: AP

También por esa manera de ver el deporte, por esa obsesión y esa mentalidad de competidor nato que tiene a la hora de encarar cada torneo, Rafael Nadal es uno de los mejores de la historia. Y si de polvo de ladrillo se habla, el mejor. Lo demostró otra vez esta semana en Montecarlo, donde volvió a gritar campeón y avisó que está de vuelta. Justo para encarar con todo la gira sobre la superficie en la que no tiene rival.

