Revilla dice que es un perseguido político desde el día que asumió la Alcaldía de La Paz

Revilla dice que es un perseguido político desde el día después de asumir la Alcaldía

La Paz, 23 de abril (Urgentebo).- El Alcalde de La Paz, Luis Revilla, denunció este lunes que es perseguido políticamente desde el día siguiente que asumió como autoridad edil paceña, tendencia que se mantiene hasta ahora, porque recientemente el concejal del MAS Jorge Silva lanzó acusaciones contra él.

Luego de la conferencia de prensa en el Despacho del Palacio Consistorial donde rebatió las denuncias de Silva, Revilla fue consultado sobre la persecución gubernamental a opositores al partido en función de gobierno.

“En mi caso estoy siendo perseguido políticamente desde el día siguiente que he asumido el cargo de Alcalde y le he ganado la elección al MAS, antes de ser Alcalde no tenía una sola denuncia, de nada, habiendo sido funcionario público durante varios años”, refirió la autoridad edil

La persecución política se materializa, agregó Revilla, a través de las 40 denuncias efectuadas en su contra y que no siguieron su curso porque no tenían asidero real ni legal. La reciente denuncia está referida a un presunto favorecimiento a la empresa Fabros Motors en la licitación para la adjudicación en la compra de los buses Pumakatari.

“El día que he asumido de Alcalde he empezado a recibir todas estas denuncias de todo y de nada, cosas sin sentido, incluso de expropiaciones mal hechas que había hecho el Gobierno Municipal antes de que yo nazca y tengo que acudir a la Fiscalía a responder sobre una y otra cosa, lo voy a hacer las veces que sea necesario porque no tenemos nada que ocultar”, remarcó la autoridad edil.

Otras autoridades

En referencia a la detención domiciliaria del Alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por el caso mochilas chinas, Revilla espera que se respeten sus derechos constitucionales y se mantenga la institucionalidad de esa Municipalidad.

La autoridad paceña lamentó también que casos de denuncias de corrupción como el de la Alcaldía de Achacachi (cuyo Alcalde es Edgar Ramos del Movimiento Al Socialismo) no se tome las acciones judiciales investigativas.

“Cualquier funcionario público, sea Alcalde, sea lo que sea, está en la obligación de acudir ante cualquier investigación, en el caso del Alcalde Leyes esperemos que se sigan los procedimientos que se respeten sus derechos como corresponde y que la Alcaldía mantenga la institucionalidad”, refirió la autoridad edil. Revilla finalizó indicando que las recientes denuncias en su contra se trataría de una “estrategia de desgaste y de confrontación equivocada” para darle respaldo a un proceso revocatorio impulsado en su contra por el autoproclamado presidente de la Fejuve, Jesús Vera.

“Uno no entiende cuál es realmente su finalidad que no sea politiquería, dañar la gestión, tratar de darle aire a este supuesto proceso de revocatorio, es claramente una intencionalidad política, no hay que ser ingenuos con eso, no hay ninguna otra razón que amerite una investigación legal o de otra naturaleza”, concluyó.