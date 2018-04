Santa Cruz: Conflicto por terreno de nuevo mercado La Ramada

La familia Tejerina desde ayer hace vigilia en el ingreso principal del nuevo mercado La Ramada. Afirman que aún son propietarios de una parte del terreno y piden a la Alcaldía que les cancele $us 180 por metro cuadrado (M2) por la expropiación que inició en el 2010. Desde la alcaldía mostraron un acta de preacuerdo entre ambas partes en el que hace cinco años se establecía el pago de $us 36 por m2. Anuncian seguir acción legal si es necesario, pues no se puede modificar el precio fijado. La familia afectada afirmó que el acta fue firmada con “engaños”. Desde la comuna rechazan este denuncia.

No aceptarán pago con el monto de $us 36 por m2. Mercedes Tejerina, la hija del propietario, Felipe Tejerina Castedo, de 7.847 metros del área donde está el nuevo mercado, señaló que la Alcaldía no procedió como establece la Ley de Expropiación por lo que en el 2014 iniciaron un juicio. “En la primera notificación vamos, en la segunda igual y llevamos nuestro avalúo y en la tercera aparecen con un preacuerdo que ni ellos sabían que existía el preacuerdo, que supuestamente firmó mi padre. No firmó nada. No sabemos si un acta de reunión lo hicieron aparecer como un preacuerdo”, cuestionó.

Mercedes tiene otros 7 hermanos y aseguró que cuando inició el proceso de expropiación su padre estaba por parcelar los terrenos para entregarlos a todos sus hijos.

Sin embargo, paralizó este proceso. “Esta es propiedad de mi padre y la ley lo ampara. Ellos dijeron, “que dejen que se construyan el mercado, nosotros les vamos a pagar y actualicen sus papeles” y al último nos salen que mi papá firmó el acta que era un acuerdo de precio. Los terrenos están al día, incluso pagué impuestos este año”, sostuvo.

Confirmó que no aceptarán otro precio distinto al que solicitan e indicó que esperan un fallo judicial que solicita anular la Ley de Expropiación de este terreno.

“No se puede modificar precio”. La secretaria municipal de Planificación, Sandra Velarde, indicó que pese a existir un preacuerdo, Tejerina actualizaba sus documentos, se desanimó del monto acordado. “Es importante decir que el Gobierno Municipal no puede modificar por ningún lado este precio”, aseveró.

La autoridad aseguró que el preacuerdo es una conciliación del precio que permitió iniciar la obra del mercado y que viabiliza la transferencia definitiva del terreno que tiene efectos legales suficientes y plenos y también surtirán efectos jurídicos de la transacción.

Velarde reconoció que aún el Gobierno municipal no canceló ningún monto, pues actualmente Tejerina se rehúsa a aceptar el precio. Señaló que, ante su negativa, acudirán a la vía judicial para que el juez obligue a realizar la transferencia de la minuta y luego se cancele. “Esto no es un tema económico, él querrá verlo así, pero este es un tema legal”, sostuvo.

8 Años

lleva este proceso de expropiación con la familia Tejerina.

Fuente: Red Uno, https://www.eldia.com.bo