Saviola: “Mis momentos más difíciles fueron en el Real Madrid”

El exdelantero de River Plate brindó una entrevista en la que habló de los instantes más complicados de su carrera.

Javier Saviola no tiene dentro de sus mejores recuerdos al Real Madrid, cuadro en el que estuvo entre 2007 y 2009 pero no logró dejar su huella como sí en su primer lapso en el Barcelona, entre 2001 y 2004, el cual el propio Conejito sí conmemora con cariño.

“No fue por el trato, que fue excelente. Fue porque no tuve la continuidad deseada y cuando un jugador no juega, no la pasa bien”, reveló el exOlympiakos ante la pregunta sobre su estadía en el Merengue.

En cambio, sobre su primera etapa en Catalunya -entre 2001 y 2004-, diferenció: “Tuve la suerte de marcar muchos goles y fue un año espectacular en lo personal. Lo disfruté muchísimo y era muy joven y me marcó”.

De todos modos y sobre el final de la entrevista con El Transistor, aclaró: “Cada vez que voy a Madrid y me encuentro con ex compañeros y dirigentes tengo el mejor trato”.

Fuente: foxsports.com.ar