Se les fue la mano, compañeros…

El que pide poco es un loco, dice un adagio popular, pero a veces es al revés -como hoy- cuando la otrora gloriosa COB pretende un incremento del 15% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y 10% al Salario Básico, pasando por alto la situación que impera. De ahí que atender tal pedido, comprometiendo la salud de la economía, sería poco menos que una locura.

“Entiendo que los sectores sociales quieren un incremento salarial, pero ellos también entienden que hay que cuidar la economía“, dijo el Presidente Morales recientemente, abriendo la posibilidad de oír las preocupaciones del empresariado sobre el tema (Morales asegura que el aumento salarial será superior a la inflación, EL DEBER, 29.3.18). No podría ser de otra forma, la OIT recomienda el diálogo tripartito -obreros, gobierno y empresarios- ya que éstos son quienes arriesgan y emplean su capacidad intelectual para producir bienes, servicios, empleos, ingresos e impuestos, con sus inversiones.

“Hay que cuidar la economía”, especialmente ahora cuando los indicadores que deberían bajar, suben (gasto público, déficit fiscal y comercial, deuda interna y externa, importaciones) y los que deberían subir, bajan (PIB, RIN, empleo, quantum de las exportaciones, IED) por lo que tal incremento no solamente es irreal y desproporcionado frente a la inflación que apenas fue del 2,71% el pasado año, sino que hasta podría resultar irresponsable, si a la fugaz alegría de hoy, sobreviene más desempleo el día de mañana. Hay que recordar que en el 2017, en el documento que consagró un incremento del 10,81% al SMN y 7% al básico, el Gobierno deslindó su responsabilidad de que ello impactara negativamente y, lamentablemente, el desempleo aumentó el pasado año…

El debate del alza salarial no debería ideologizarse ni tampoco resolverse por una presión política, pues la economía no miente: si una empresa no genera utilidades, fracasa. ¿O es que ya olvidamos cómo Ametex -luego Enatex- de tener más de 4.000 empleados, cerró?

Si el SMN subiera un 15%, una trabajadora del hogar pasaría a ganar Bs2.300.- mensual; con un aguinaldo y un sueldo de previsión para finiquito, su costo se acercaría a los 5.000 dólares/año…¡¡¡estoy hablando de una trabajadora del hogar!!! Por eso las Pymes han dado el grito al cielo pues saben que la subida de costos, la distorsión de la curva salarial, el alza de las cargas sociales y otros defectos las empujarían a su informalización, con la precarización del empleo…¡se les fue la mano, a los compañeros de la COB!

