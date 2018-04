Seyran Ates: “Es una estupidez pensar que el yihadismo no tiene ninguna relación con el islam”

-Fue antes, cuando era apenas una adolescente. Y aunque no era normal en familias tradicionales y patriarcales como la mía, a mí el feminismo me resultó de lo más natural. Eramos 5 niños, tres hermanos varones y una hermana mujer. Y yo y mi hermana trabajábamos mucho ayudando a mi madre, sólo por ser mujeres. No teníamos los mismos derechos que mis hermanos, incluso cuando éramos todos una misma familia. Y esto me hacía reflexionar sobre la situación que me rodeaba, sobre estas diferencias. Veía a mi alrededor a todas estas mujeres infelices, casadas con hombres que no amaban y que no las trataban bien. Quizás sí, es cierto que observé más que otros lo que sucedía a mi alrededor y que me cuestionaba, por ejemplo, ¿por qué las mujeres no tienen permitido salir a dar un paseo, o encontrarse con amigos sin pedir autorización a sus maridos? Todas esas pequeñas cosas fueron las que me moldearon como feminista.