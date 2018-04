Sonia Rueda: “Esperamos que ingresen al nuevo mercado 60 de las 70 asociaciones de gremiales”

La fecha de inauguración del mercado minorista no se mueve, será el 30, aunque se adelantaron los vendedores que han ingresado para verificar el estado de los puestos

La abogada Sonia Rueda lleva tres años en la administración pública, en la Alcaldía fue directora de Mercados de la Secretaría de Abastecimiento y Servicios.

Fue designada por el alcalde Percy Fernández como directora del mercado minorista La Ramada, en proceso de ocupación. ¿Cómo califica el inicio del proceso de traslado de comerciantes al nuevo mercado minorista La Ramada?Como muy exitoso, porque los gremiales se nos adelantaron en procura de ocuparlo, eso no esperábamos, aunque tenemos la fecha específica que es el 30 de abril, como apertura oficial. Por el momento están inspeccionando las naves (galpones) y los puestos para que nos hagan saber si falta algo y subsanarlo.¿Los puestos ya fueron distribuidos por asociación?No, no han sido entregados, todavía están trabajando en los últimos detalles, esperamos que terminen el 27. Luego, la Secretaría de Movilidad Urbana hará la remarcación y la enumeración de los puestos, recién ahí se los traspasará a los gremiales. ¿Cómo los repartirán?Tenemos un plano detallado con las dimensiones y los números de cada puesto lo que ordenará el ingreso, para ello estamos trabajando todos los funcionarios.¿Cuántas federaciones y asociaciones son?Hay cinco federaciones con 70 asociaciones, la más grande es la Federación Única de Gremiales, de Jesús Cahuana, le sigue la de Róger Labardens. ¿Qué pasará con la federación de Jaime Flores?Seguiremos buscando el diálogo, hemos hablado con Flores, se le entregó la estadística gremial y hemos recibido su documentación hasta hace unos días. De las 70 hay 53 asociaciones que han decidido mudarse, pero esperamos que sean 60.¿Desde cuándo está conversando con los dirigentes?El proceso arrancó el año pasado, pero intensificamos las entrevistas desde enero, hemos pasado Carnaval en plenas mesas de trabajo para hacer las fichas técnicas y demás documentos de los comerciantes de las asociaciones y de las federaciones.

