Soria pidió irse de la selección boliviana

El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Marco Rodríguez, explicó que la rescisión fue a solicitud del cochabambino.

Después de tres días del escándalo que protagonizó Mauricio Soria, pidió a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) la rescisión del contrato, que lo acreditaba como director técnico de la selección boliviana. Así lo confirmó uno de los vicepresidentes del ente federativo, Marcos Rodríguez, a DIEZ Radio.

“Fue a solicitud del profe Soria esta rescisión, entonces nos favoreció en el tema de no pagar ningún arancel sobre lo que se tenía estipulado en su contrato”, informó Rodríguez la tarde de este sábado, una vez la FBF oficializó la noticia en su cuenta de Twitter.

Rodríguez dio a entender de que no le pagarán el resto del contrato de Soria –era hasta diciembre- tras llegar al acuerdo. “Absolutamente (no gastarán dinero extra), cuando se lo hace de mutuo acuerdo no hay ningún tipo de sanción ni gastos para las partes”, remarcó el dirigente nacional.

Ante la duda de quién asumirá el mando de la selección Sub-17, ya que es la que competirá próximamente -jugará dos amistosos con Perú-, Rodríguez aseguró que Alberto Illanes (miembro del cuerpo técnico de Soria) se hará cargo por el momento. “Hasta que veamos qué decisiones vamos a asumir de aquí para adelante con relación al entrenador”, concluyó.

