Talamani, empleado de Soria: “Ahora vivo en un albergue”

La vida de Manuel Talamani cambió. Y no precisamente para bien. Desde el incidente violento con el técnico Mauricio Soria, el joven de 27 años vive en un albergue. “Los vecinos de la zona de Chilimarca me dan comida”, contó el beniano que con los 1.500 bolivianos que su exjefe le pagaba, mantenía a sus dos hijos.

Talamani fue uno de los protagonistas del video que el miércoles pasado se hizo viral en el país y finalmente desencadenó en la salida del seleccionador de la FBF.

Se siente perjudicado. “Soria me acusa de ladrón y eso me perjudica para encontrar un nuevo trabajo”, resaltó.

Colaborado por los vecinos de Chilimarca, en las siguientes horas demandará al extécnico de la Verde.

¿Qué piensa de las acusaciones de Mauricio Soria en su contra?

Lo que dijo en conferencia de prensa es totalmente falso, lo que dice en mi contra. Nada es cierto, quiero aclarar eso.

¿Cuánto tiempo trabajó con el técnico Soria?

Trabajé un año y dos meses, con este 22 de abril.

¿Cómo era la relación laboral entre ambos?

Cruzábamos palabras pocas veces. El día que ocurrió todo él me gritó feo, me reclamó porque le mojé adentro del auto. ‘Mierda, te hubieras fijado, ¡mira lo que mojaste! Ahora te irás de mi casa’, me dijo. Me quería sacar a patadas. Yo le dije: me voy. Me estaba yendo a sacar mi ropa porque yo vivía ahí, yo dormía ahí. Me llamó otra vez y me grita: ‘vení acá hijo de puta’ y me da de patadas. Me brincó nomás. Lo que hice fue darle un puñete, no voy a dejar que me agarre a patadas él. Nos dimos unos cuantos. Logré darle su puñete en el ojo. Me miró y me dice: ‘mirá lo que me hiciste hijo de puta. Mirá mi ojo… ’ y luego salí corriendo de esa casa.

¿Era violento con usted?

No, no. Esa fue la primera vez. Cumplía con todo, me pagaba puntual y todo.

¿Es cierto que tenía botellas de bebida en su cuarto, como dijo Soria?

(Ríe) No, no, no… Escuché que él dijo esa burrera. No es cierto. Si él hubiera dicho las cosas como son, si fuese verdad todo lo que él dijo, no hubiera leído todo en una tablet. No hubiera escrito todo para leer en una conferencia.

¿Su familia…?

Mi familia vive en el Beni, mis dos hijos están con mi madre y por ellos me vine a trabajar. Todos los meses le mando plata a mi familia. Mi madre atiende a mis hijos.

¿Y su esposa…?

La madre de mis hijos se fue. Me abandonó cuando mis hijos eran chicos todavía. No quiero saber nunca más de ella.

¿Cuántas horas al día trabajaba en la casa de Soria?

Trabajaba de ocho a diez horas. Hacía mantenimiento en la casa (de Soria). Me trajeron de Santa Cruz para que trabaje en su casa, nomás para que haga mantenimiento. De ahí me llevaban a su granja de pollos, me iba para allá, cuando volvía, tenía que esperar cuando ellos no estaban. Me dejaban esperando en la lluvia y en el frío. Trabajaba medio día los fines de semana. A veces me hacían trabajar sábados, domingos… para lavar coches.

¿Cuánto le pagaban?

Me pagaban 1.000 bolivianos al principio. Les pedí que me aumenten porque no me alcanzaba para mandar a mi familia. A duras penas me aumentaron a 1.400. Después volví a pedir aumento y me aumentaron a 1.500 bolivianos.

¿Cómo se siente después del problema que desencadenó en la salida de Soria de la Selección boliviana?

La verdad me siento mal porque él me culpó de ladrón, de maleante, de delincuente y la verdad es que yo siempre fui una persona que trabaja honradamente. Gano la plata con el sudor de mi frente. Nunca me gustó hacer cosas malas para ganarme mis centavitos. Me gusta hacer bien mi trabajo para que la gente no hable mal de mí. Gracias a Dios tengo la ayuda de la comunidad Chilimarca. Ellos me quieren, nunca tuve ningún problema.

¿Denunciará el caso?

Sí, sí. Eso es lo correcto. Soria me está acusando y eso no puede ser.

¿Qué dice su familia?

Mi madre no sabe nada. Mi hermano es el que me llamó porque vio el video. Mi madre está en el campo y no vio nada. Mi hermano es el que se preocupa.

¿Dónde vive?

Estoy en un refugio de Chilimarca. Los vecinos me dieron una camita, me dan comida… Es un refugio en un mercadito. Es como un albergue.

Recibe ayuda de los vecinos del lugar?

Sí, sí. Ellos me están ayudando. Los vecinos me han puesto un abogado para que me pueda defender. Después buscaré trabajo, ojalá que la gente me pueda ayudar luego de este gran problema porque me molesta que (Soria) diga que yo soy un ladrón, eso me perjudica para buscar trabajo.

Fuente: paginasiete.bo