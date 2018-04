Techo ‘e paja dice que prefiere olvidar el pasado y que no le gustan los lujos

El periodista Guider Arancibia habló en exclusiva con el boliviano que fuera comparado en la década de los 90’s con Pablo Escobar y que retornó a Bolivia hace seis días, tras permanecer más de 27 años preso en EEUU. Este lunes lea la entrevista ampliada

Jorge Roca Suárez, conocido como Techo ‘e paja, a seis días de su llegada a Bolivia rompió el silencio en una entrevista exclusiva con EL DEBER. Ya antes lo había hecho , pero desde la cárcel Taft de California, en EEUU, donde permaneció más de 27 años preso por delitos relacionados con el tráfico de sustancias controladas, entre otros. Actualmente, está en la cárcel de San Pedro, de La Paz, desde donde hablo con el Diario Mayor.

Roca Suárez habló sobre su trasladado a Bolivia, de su familia y de sus bienes. “Yo no fui extraditado, como se está hablando de manera errónea. Voluntariamente pedí mi traslado, porque acá tengo a mis hijos y a mi padre que está muy enfermo. Estoy contento de llegar a mi tierra, como de todo, comida camba, beniana y de aquí, de La Paz”, dijo.

Reveló que desde hace dos años comenzó a realizar trámites ante la Embajada de Bolivia en Washington, EEUU, porque anhelaba regresar.

Contó que antes de salir de la cárcel de Taft, sus compañeros presidio, de diferentes nacionalidades, le prepararon una emotiva cena de despedida. De California se fue a Miami escoltado por agentes policiales de la United States Marshals Service (Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, en español), una de las más antiguas e históricas instituciones del Departamento de Justicia de EEUU. Los agentes lo escoltaron hasta Miami, donde fue entregado a policías de la Interpol de Bolivia.

Sobre sus bienes dijo que en 1990 todo le fue incautado en EEUU y en Bolivia, luego de haber sido aprehendido. De sus dos matrimonios tiene seis hijos y diez nietos, cuatro viven en ciudades estadounidenses y dos en Bolivia.

“En la cárcel de California no perdí mi tiempo”, dijo a tiempo de explicar que estudió Derecho Penal y Derecho Internacional Público, además de Arquitectura. Durante su estadía en prisión, ayudó a muchos presos latinoamericanos con diversos escritos, gracias a su dominio del idioma inglés.

Techo ‘e paja ya se visualiza fuera prisión. “Por suerte todavía puedo trabajar. No me gustan los lujos. Mis hijos me apoyarán. Quiero ver a mi padre y disfrutar de mi familia”, dice a tiempo de expresar su respeto por las autoridades bolivianas y por la prensa.

Sobre las comparaciones que se hacen de él con Pablo Escóbar o con el ‘Señor de los cielos’, dice: “La gente puede pensar lo que quiera y está en su derecho, pero yo prefiero olvidar el pasado y mirar hacia adelante”.

