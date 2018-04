Tejerina dice que solo le reclama a la Alcaldía el “pago legal” por sus terrenos

Felipe Tejerina (84 años) exige al municipio que se le pague la expropiación de su terreno, lugar en el que ahora está el nuevo mercado La Ramada

Pablo Cambara







Camina apoyado del brazo de su hija Mercedes quien es la que lo acompaña a todos lados. Don Felipe Tejerina Castedo, de 84 años, dice que está mal de la columna y le cuesta mucho dar varios pasos seguidos. En los últimos días, el pedido que ha venido realizado, asegura él, hace 10 años, se ha hecho público. El hombre exige a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra que le pague por la expropiación de su terreno en la avenida Moscú, lugar en el que se construyó el nuevo mercado La Ramada (a estrenarse esta semana).

Dice que no quiere un centavo más, ni menos, sino, “lo justo” de lo que vale su propiedad, la cual tiene una extensión de 7.848 m2. Según la familia, un avalúo que hicieron en 2013 determinó que el precio era de $us 180 por m², por lo que nunca estuvo de acuerdo en aceptar los $us 32 que ofrece pagar la comuna.

“Ellos se contradicen. Dicen que hubo un acuerdo, que mi padre firmó, pero en la misma documentación que presentan, no está su firma. Él ha peregrinado todos estos años, llegó a ese terreno cuando tenía 22 años, ha trabajado toda su vida para tenerlo e hizo todo para tener sus papeles al día pagando impuestos y todo lo que dice la norma, y ahora la alcaldía no acepta su pedido“, cuestionó Mercedes quien informó que han iniciado una demanda en contra de la comuna para posibilitar el pago del terreno en cuestión.

También puedes leer:

Por su parte, Angélica Sosa, presidenta del Concejo, recordó que durante su gestión en 2010 cuando era dirigía la Secretaria de Parques y Jardínes, eran 12 los propietarios con los que se firmó un acta, pero que hace 3 años esta persona “comenzó a hacer problemas” y no aceptó el depósito judicial que se le hizo de cerca de 2 millones de bolivianos y que en este momento pretende otro.

Escucha lo que dijo Angélica Sosa a EL DEBER Radio:

“Los terrenos eran tejerías, huecos, curichis para que se puedan hacer se tuvo que invertir muchos recursos. esta obra (…) son recursos de los vecinos, no del alcalde ni del Concejo. Llamamos a la reflexión de que si está el precio que corresponde”, insistió.

La familia Tejerina enseña este documento en el que aseguran se acredita que don Felipe no firmó ningún acta con la Alcaldía. El espacio con su nombre está en blanco

Fuente: eldeber.com.bo