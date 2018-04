Trabajador denuncia que Soria pidió un arma para matarlo

La continuidad del técnico de la selección nacional será analizada hoy, luego de la agresión en contra de uno de sus trabajadores, que denunció que el DT quería matarlo. “Le dijo a su esposa, traeme el arma que voy a matar a este hijo de p…”, contó Manuel Talamani.

DIEZ

Mauricio Soria agredió en la vía pública a Manuel Talamani, un trabajador suyo, y fue grabado por una persona que de inmediato lo hizo viral por medio de las redes sociales, lo que complicó la situación del técnico de la selección nacional, ya que hoy el presidente de la FBF, César Salinas, se reunirá hoy con el DT para definir su situación, pues esa actitud generó muchas críticas en contra de alguien que tiene la obligación de dar una imagen ejemplar, en todo sentido. El empleado del entrenador denunció que Soria pidió un arma a su esposa para matarlo.

Acá puedes ver el testimonio del trabajador agredido

Soria no habló todavía ante los medios, pero se conoció la versión que le dio a la Policía. El técnico argumentó su reacción como un acto de defensa, debido a que fue agredido por Talami, a quien había despedido por considerar que no estaba trabajando bien.

Sin embargo, Talamani también culpó a Soria por todo lo que pasó. “Después de lavar su camioneta se mojó uno de los asientos y se molestó, por lo que me insultó, le dije que no era mi culpa que yo no manejaba y se molestó. Luego me golpeó primero y yo traté defenderme y le di un golpe en un ojo, después le dijo a su esposa que le trajera su arma que me mataría”, contó el agredido, que está detenido tras la denuncia que realizó Soria.

Talamani, que trabajaba para Soria desde hace un año, tuvo que escapar del taller donde se encontraba cuando el entrenador de la selección fue en busca de algún objetivo para golpearlo. “Yo tenía la llave y me salí corriendo, pero luego me buscó en su camioneta y me siguió golpeando”, explicó el agredido.

Con esta situación, la continuidad de Soria al mando de la Verde sería afectada, pero esta decisión está en manos del presidente de la federación.

“Me reuniré con Soria para tener un criterio claro de que lo sucedió, pero considero que el entrenador de la selección debe tener una conducta ejemplar”, se limitó a decir el presidente de la Federación, en un contacto con DIEZ, que hace unos días había informado que era respetuoso de los proceso, aunque también señaló que el trabajo del entrenador era malo, por el nivel que mostró la selección en los amistoso contra Curazao.

No es la primera vez que Soria es filmando agrediendo, ya que en 2007, cuando dirigía Wilstermann, también agredió a una persona de la tercera edad en las graderías del estadio Félix Capriles. Un año antes, en el estadio Tahuichi, el DT reaccionó contra un periodista, al que le quitó la grabadora y se la lanzó al suelo.

“No se habrá motivado la conducta de Soria, pero no justifica ese tipo de actitud”, reprochó el ministro de Deportes, Tito Montaño.

Fuente: diez.bo