Ven que el Gobierno “busca dominar a través de datos privados”

Ciudadanos bolivianos critican plan de “control de datos” personales que intenta ejecutar la administración de Evo Morales a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

“Gobierno busca dominar a través de datos privados”

A raíz del proyecto que trata el Legislativo de “control de datos”, de toda la población a través de una plataforma de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), EL DIARIO conversó con los ciudadanos en las calles de La Paz, para consultares su criterio. Todos los entrevistados rechazaron la intención del Ejecutivo y opinan que no es posible que se quiera controlar a los ciudadanos, a través de sus datos íntimos.

Desde la pasada semana, el Legislativo trabaja en la modificación del artículo 79, de la Ley 018 del Órgano Electoral, donde se introduce el parágrafo V que dice:

“La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación Agetic, en el marco de la implementación del Gobierno Electrónico, a través de la Plataforma de Interoperabilidad que administra, brindará a las entidades públicas, en el marco de sus atribuciones, para fines únicamente de consulta, acceso a los datos de nacimiento, estado civil, filiación, datos del registro biométrico y de defunción de las personas naturales, registradas en la base de datos del Sereci, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral y en el marco de la normativa vigente”.

La propuesta fue rechazada por la oposición, con el argumento que el proyecto vulnera el Capítulo Tercero de la Constitución Política del Estado (CPE), relativo a los Derechos Civiles de las personas.

En el parágrafo 2, del artículo 21 de la norma suprema boliviana, se dice que los bolivianos y las bolivianas tienen derecho “a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”.

Otro factor que impulsa el rechazo de la ciudadanía y de los opositores a la iniciativa oficial es la sospecha de que el Gobierno central pretende manejar esta plataforma en beneficio propio, durante las elecciones generales de 2019.

En este sentido y más allá del contexto político, la ciudadanía rechaza la iniciativa del pretendido control de los datos personales, porque encuentran segundas intenciones del Gobierno.

AGETIC

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación Agetic fue creada por el Decreto Supremo (D.S.) 2514, del 9 de septiembre de 2015, como una “institución pública descentralizada de derecho público con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica; y patrimonio propio bajo tuición del Ministerio de la Presidencia”, según parágrafo I, del artículo 2.

Asimismo, la pasada gestión se aprobó otro Decreto Supremo No. 3251, del 12 de julio de 2017, que determina la implementación del Gobierno Electrónico y el Plan de Implementación del Software libre y estándares abiertos, según la explicación del Decreto Supremo 3525, de 2 de abril de 2018.

En ese contexto, el factor que ha de disponer de los datos de los ciudadanos es la “interoperabilidad”, que se entiende como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada.

OSCAR DÁVILA

“Para mí, sinceramente, no veo con agrado que el Gobierno quiera tener control sobre nuestros datos porque nosotros tenemos que tener, se quiera o no, intimidad en nuestro accionar y todo lo que somos; inclusive en mi caso soy persona de la tercera edad, tengo hijos y nietos, ellos no tienen por qué conocer algunas cosas que yo tengo, porque es de mi entera voluntad”.

ANA MARÍA TICONA

“La verdad no sé, tendría que aclarar como quiere hacerse, porque como gente de a pie, como nosotros, no estamos muy bien informados. Sin embargo si lo harían tendrían que ser transparentes, creo que deben respetarnos y no hacer mal uso de los datos; pero mi hijo ya me ha dicho que hace tiempo se están ya usando nuestros datos en otros lados”.

FAUSTINO MAMANI CHOQUE

“Sería conveniente que el Gobierno maneje nuestros datos, porque hacemos muchos papeleos y todo el tiempo nos dicen ¡volvete otro día!, pero nunca se logra hacer los documentos que necesitamos, nos hacen demorar mes tras mes, a veces hasta nos olvidamos de ese trámite. Pero estaría de acuerdo, que se pase al Gobierno para que nos ayuden en los trámites”.

WALTER CAMACHO

“Me parece que no está bien que el Gobierno quiera utilizar y menos administrar nuestros datos, porque son personales e íntimos. El Gobierno no tiene ningún derecho, ellos nos restringen el derecho a la información, pero si quieren ingresar a nuestros datos, lo que quieren es prácticamente violar nuestro derecho a la identificación”.

JORGE VALDIVIA

“En todo lado están manejando nuestros datos, por ejemplo en las AFPs es biométrico. El Gobierno lo que busca es concentrar su poder a través de la identificación de los ciudadanos en el sistema biométrico, esto obviamente con el tiempo, va servir para controlar a todos tanto en sus opiniones, transacciones y propiedades; es bastante riesgoso”.

SUSANA URQUIZO

“Se ha visto en las anteriores elecciones que gente fallecida sigue votando y continúa vigente en las listas de la Corte Electoral, entonces con qué seguridad y confianza vamos a dar nuestros datos; más aún, el gobierno quiere saber de nosotros y controlarnos todo el tiempo, pienso que no está bien, porque tenemos derechos a nuestra privacidad”.

BERTHA FRANCO

“El Gobierno quiere controlar nuestros datos, nos parece una medida “stalinista”, peor aún si va ser desde una oficina que dependa del Gobierno. Para lo único que va servir es para que se prorrogue el régimen actual, para eso están pretendiendo utilizar nuestros datos, para hacer chanchullo en las elecciones y eso no está bien, porque estamos en democracia”.

El Diario / La Paz