Vice del MAS afirma que violencia en las juventudes fue por la dirigencia y por hormonales

El dirigente Gerardo García lamentó que existan dirigentes que quieren hacer todo y que no aceptan la renovación, factor que provocó que el congreso de las Juventudes del MAS termine en agresiones.

El congreso de las Juventudes del MAS. Foto: El País de Tarija

La Paz, 24 de abril (ANF).- El congreso de las Juventudes del MAS terminó en agresiones, volaron sillas, destrozaron documentos, intervino la Policía y se eligió una directiva fuera del cónclave. El dirigente Gerardo García justificó que los jóvenes siempre son “hormonales” y que se enfrentaron por la dirigencia.

De acuerdo a un video que circula en las redes sociales, dos bandos de militantes de las juventudes del partido gobernante se enfrentaron por ocupar la dirigencia, en medio de abucheos, agresiones incluso con sillas y destrozo de documentos. La Policía tuvo que intervenir para pacificar el escándalo partidario.

“Es que en la juventud son hormonales. Han tenido que agredir al presídium por eso incluso hubo intervención de la Policía para poner un poco de orden, porque los jóvenes son así, más violentos (…) la juventud actúa hormonalmente. Han actuado así por no ponerse de acuerdo en la elección de sus representantes”, justificó el vicepresidente del MAS, Gerardo García a ANF.

Lamentó que los jóvenes del oficialismo carezcan de “madurez política”, por lo que dijo que incrementarán acciones de capacitación y formación ideológica y política para que los líderes sean verdaderamente los dueños del denominado proceso de cambio y asuman con responsabilidad este desafío.

García reconoció que las pugnas, pero “no división” se produjo por la elección de la nueva dirigencia, ya que existen representantes que no quieren la renovación de cuadros políticos.

“Es que hay líderes que quieren surgir pero no les dejan y otros que quieren hacer al mismo tiempo todo, no es así. Estaba recomendado que deben prepararse y sacar nuevos líderes de las juventudes y no intentar tumbar al que quiere surgir”, reclamó el segundo hombre del MAS, después del presidente Evo Morales.

García no participó del congreso que terminó este pasado fin de semana en la ciudad de Tarija, pero anunció que revisarán la legalidad de la elección del nuevo comité ejecutivo, ya que terminó siendo elegida fuera del coliseo donde se realizó el evento partidario.

“Veremos hasta dónde tiene legalidad ese directorio, nos vamos a reunir. Vamos a ver si legalmente está bien sus actas. De lo contrario veremos con ellos que hace si es que se vuelve a convocar a otro congreso”, sostuvo el dirigente político.