Zlatan Ibrahimovic: “Un Mundial sin mí, no sería un Mundial”

Y el sueco continúa con sus joyas en el futbol de Estados Unidos; esta vez, en charla con un famoso presentador.

Zlatan Ibrahimovic sigue con su peculiar estilo, y en esta ocasión tocó turno a un famoso late night show en los Estados Unidos.

El delantero sueco, invitado en Jimmy Kimmel Live, dejó varias joyas que ya le dieron la vuelta al mundo, incluido, no su deseo, su afirmación por estar en Rusia 2018.

LLEGADA A LA GALAXY

“Tenía tiempo con la mirada puesta en Los Ángeles, quería hacerles un regalo y un día se me ocurrió regalarme a mí mismo”.

SUECIA AGRADECE A ZLATAN

“No soy el típico sueco, (allá) son demasiado buenos, pero puse a Suecia en el mapa”.

UN ZLATAN DE FAMA MUNDIAL

“En Europa el futbol es enorme, así que a cada sitio que he ido la gente se vuelve loca y eso. La gente me dijo: ‘cuando vengas a Los Ángeles, no te preocupes, podrás caminar por las calles’, pero desde el primer día… Es mi culpa, si juegas de la forma que yo juego”.

GRACIAS, ZLATAN: ATENTAMENTE EL FUTBOL

“Mi fortaleza mental es a prueba de balas, así que con cualquier cosa que hubiera hecho, sería lo mismo. Elegí el futbol y lo siento por esa ofensa al resto de los deportes, porque sería lo mismo”.

¡RUSIA, AHÍ VA ZLATAN!

“Jugaré en Rusia. Un Mundial sin mí, no sería un Mundial”.

