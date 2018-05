Abogada Zurita admite sobreprecio en caminos e involucra a empresas brasileñas

Audalia Zurita fue abogada defensora del fallecido presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic y compareció este martes ante la comisión paralela de la oposición por el tema “Lava Jato”.

Abogada Zurita admite sobreprecio en caminos

Borda pedirá investigarla.

Abogada Audalia Zurita, hoy ante la comisión opositora.

La abogada Audalia Zurita compareció este martes ante la comisión paralela de la oposición por el tema “Lava Jato” y admitió que durante la gestión 2004 (presidente Carlos Mesas) el proyecto carretero Potosí-Tarija adjudicado a empresas brasileñas, tenía sobreprecio y que algunos dirigentes cívicos de esa época, recibían dinero supuestamente para tensionar el sur del país y obligar al Estado a contratarlas.

Zurita fue abogada defensora del fallecido presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic y relató que el año 2006, su cliente abrió una investigación propia, para acumular información y defenderse de los juicios civiles, penales, administrativos y coactivos que enfrentó ese año.

Dijo que la primera denuncia que Bakovic hizo fue el 22 de agosto de 2004 referida a las empresas brasileñas. En ese momento Brasil financiaba muchos proyectos camineros y venían vinculados a la obligación de contratar a las empresas brasileñas, y donaciones que venían casadas con el origen de los insumos o servicios que se iban a adquirir, indicó.

“Fue así que el proyecto Potosí-Tarija estaba financiado por el PROEX, que si bien había sido contratado mediante ley, no estaba siendo ejecutado porque a criterio de José María Bakovic, el costo estaba muy elevado, había sobreprecio en la construcción de la carretera. Pero José María Bakovic estuvo secuestrado por las entidades del sur. Tarija y Chuquisaca lo tomaron de rehén hasta que el gobierno se comprometa a ejecutar la obra. Estaba haciendo esfuerzo de disminuir los costos en beneficio del país”, declaró.

Explicó que en ese entonces pidió al presidente Mesa autorización “para negociar con la empresa Queiroz Galvao y logró que se incremente al trazo original, 90 kilómetros adicionales” con las mismas características.

Dijo que por ese motivo denunció que las empresas brasileñas penetraban entidades cívicas para provocar movilizaciones porque eran altamente beneficioso para las empresas constructoras.

“Yo creo que las investigaciones que se vienen realizando en forma oficial, respaldan esas denuncias que hizo don José María Bakovic, ya que según se tiene conocimiento en forma pública, existen registros de dirigentes cívicos que habían recibido dinero de esas empresas”, manifestó.

MAS PEDIRÁ CITAR A LA COMISION OFICIAL

El diputado Víctor Borda dijo que en la gestión de Bakovic hubo un desfalco de más de 330 millones de dólares e incluso fue Bakovic el que preparó el contrato para el camino Roboré-El Carmen y el día en que se emitió el decreto supremo que autoriza la suscripción del contrato, Audalia Zurita fue nombrada Fiscal del Distrito de La Paz.

Explicó que Zurita no solamente fue Fiscal, sino también nombrada ministra de Trabajo por el presidente Carlos Mesa en medio de varios procesos irregulares que se vinculan al ex Servicio Nacional de Caminos.

“Ella tiene un grado de participación de los actos irregulares porque se demuestra, mediante documentación, que una vez promulgado el decreto supremo que autoriza la contratación del préstamo de dinero entre el Estado boliviano y Brasil, no pasan ni 24 horas y se suscriben el contrato para Roboré-El Carmen”, manifestó.

Borda dijo que hay este tipo de irregularidades y que la que tiene que declarar ante la Comisión Mixta de la Asamblea por el tema Lava Jato, es Audalia Zurita.

“Estoy pidiendo que la comisión oficial convoque a esta señora en calidad de partícipe de este hecho delictivo y se investigue cuál es el grado de participación. No tiene moral, ha estado participando de estos hechos irregulares y no corresponde que asuma el papel de ser transparente. Espero que su nombramiento de Fiscal de Distrito y Ministra de Trabajo no haya sido un premio a los actos irregulares y a la corrupción”.

Erbol / La Paz