Abogado pide dejar descansar en paz a García Meza y no perseguir a su familia

Ayer se conoció que familiares del exdictador ya se encuentran con imputación formal y el Gobierno anunció que pedirá la detención preventiva de los procesados.

García Meza falleció el domingo. Foto de internet: Internet.

La Paz, 1 de mayo (ANF). – El abogado Frank Campero, que defendió en los últimos años a Luis García Meza, pidió dejar descansar en paz al exdictador y no emprender ahora una supuesta “persecución política” contra su familia.

“La familia del general García Meza no tiene absolutamente nada que ver, hemos escuchado que el Ministerio Público o el Ministerio de Justicia ahora quiere estrellarse contra la familia, eso sí es una persecución política”, sostuvo.

El Ministerio Público imputó formalmente a familiares de García Meza, que falleció la madrugada del pasado domingo en el hospital militar de La Paz, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito.

“Pero su familia no ha sido funcionaria pública cuando el general fue presidente, ellos (sus hijos) eran menores de edad, no puede ser que hoy en día, después de que el general falleció, se quiera cobrar a la familia algo que no le corresponde (…) dejen tranquila a la familia del general y déjenlo a él descansar en paz como ser humano”, manifestó en Red Uno.

Asimismo, remarcó que este proceso, impulsado por el actual Gobierno, debería extinguirse tras la muerte del principal implicado en el marco del Código de Procedimiento Penal.

Ayer, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, indicó que los procesados por este caso, además del exdictador, son Susana García Meza, María Luisa García Meza y Luis Fernando García Meza.

Remarcó que el Gobierno bajo ninguna circunstancia puede permitir que el daño económico al Estado quede impune y la finalidad del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es ir más allá de la responsabilidad penal.

Es decir, lo que se busca “es conseguir la reparación del daño económico al Estado (…) en ese sentido, después de que se convoque a la audiencia cautelar, nosotros obviamente vamos a pedir la detención preventiva (de los implicados) en el marco de cuidar y precautelar la investigación”, adelantó Jiménez.

/ELCA/

Fuente: ANF