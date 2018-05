Acción mafiosa en Tarija: encapuchados y con arma de fuego roban libros de revocatorio contra alcalde Paz

El activista Andrés Meriles, informó hoy que cuatro personas con armas de fuego le arrebataron 250 libros con al menos 25.000 firmas que fueron recolectadas en el marco del proceso de revocatorio de mandato contra el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira.

Un grupo de cuatro personas encapuchados y con un arma de fuego, el lunes al promediar las 20:h40, robaron dos bolsas de libros llenados para el revocatorio del alcalde Rodrigo Paz, que se encontraban en el baúl del automóvil del promotor, Andrés Meriles.

“Estos tipos, no sé si llamarlos sicarios (…) no fueron por mi celular ni billetera. Directamente me apuntaron con el arma de fuego y me preguntaron dónde están los libros” declaró en una entrevista con la radio Fides.

Meriles, comentó que estas personas, no conformes con haberse llevado las dos bolsas, también habrían ensuciado el resto de libros que se encontraban dentro del automóvil, con un líquido negro olor a gasolina.

Andrés poseía los libros en su automóvil, debido a que tenía programada una entrega anticipada de dichos libros ante el Tribunal Electoral Departamental (TED). Sin embargo la entrega no pudo concretarse debido a algunos temas de formalidades, expresó.

El problema no es el dinero gastado, ni el plazo, “el tema es que 25mil personas firmaron por el revocatorio del alcalde” expuso Meriles. Así también informó que “de esto solamente tenían en conocimiento el TED y un guardia de seguridad de la UAJMS”.

Meriles era también el promotor para el revocatorio del gobernador Adrián Oliva, para el cuál desistieron debido a la poca cantidad de firmas recabadas por el poco trabajo en las provincias.

“Aquí hay un solo responsable que era para quien se estaba dirigiendo solamente el revocatorio”. El hecho ya fue remitido al Ministerio Público y se encuentra en proceso de investigación, declaró Andrés Meriles. El País / Tarija / Andrea Angelo