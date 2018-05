Marc Wilmots, ex seleccionador de Bélgica disparó contra el arquero Thibaut Courtois y su padre por “vender las alineaciones del equipo a la prensa”. Se desató la polémica en el país europeo.

En dialogo con la prensa local esta semana, Marc Wilmots, ex jugador y seleccionador belga acusó al arquero del Chelsea, Thibaut Courtois y a su padre Thierry de vender las formaciones del equipo a la prensa, en lo que él calificó como “traición a la patria”.

“Tenía un problema cuando doy la charla a las 18:00 horas y a las 18:15 horas está en las redes sociales. Eso significa que un jugador ha vendido a la selección. Y es en serio. Varios periodistas franceses me confirmaron que el padre de Courtois lo estaba contando. Significa que no respetas tu patria”, aseguró Wilmots esta semana, en un dardo directo hacia el portero ex Atlético de Madrid.

Las acusaciones, según Wilmots tuvieron lugar en la Eurocopa 2016 y se repitieron en algunos otros episodios de Eliminatorias e inclusive Copa del Mundo (Brasil 2014), presentando un serio problema dentro de la planificación del entrenador ante sus rivales.

Indignado al respecto, Thierry, padre del arquero rechazó rotundamente las acusaciones y sostuvo que: “Son difamaciones. Es una acusación muy seria que no comprendo. Yo mismo he sido un gran atleta, entrenador y director técnico. Cuando trabajas juntos por un objetivo, no puede haber filtraciones. Es una tontería. Si él dice que tiene pruebas, que las presente”.

Por su parte, Thibaut eligió no pronunciarse al respecto y dejar que el proceso continúe su curso natural de ir por vías legales.

Lee más en MARKETING REGISTRADO

Acusan a un futbolista y a su padre de vender las formaciones de su selección nacional https://t.co/hgQrJPmHCspic.twitter.com/qybYcSXq1x — Marketing Registrado (@MktRegistrado) 25 de abril de 2018

Fuente: foxsports.com.ar