Albarracín: Dictadores muertos tienen perfectos herederos en gobiernos constitucionales

El Rector dijo que la sociedad política, especialmente en Bolivia, no aprendió a vivir en democracia.

Waldo Albarracín. Foto de archivo: ANF.

La Paz, 1 de mayo (ANF). – El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, afirmó que, pese a la muerte de los dictadores más emblemáticos, los “gobiernos constitucionales se encargan de revivirlos de manera permanente”.

“Por tanto, no hemos avanzado mucho, los dictadores están muertos, pero tienen perfectos herederos en gobiernos constitucionales, incluyendo el gobierno actual”, aseveró Albarracín, en una entrevista con el programa “Que no me pierda”.

Agregó que en democracia se supone que ya no tendría que existir violación a los derechos humanos, sin embargo, en Bolivia y otros países de Latinoamérica, los gobiernos constitucionales mantienen fácticamente los procedimientos de los dictadores.

Pues “la sociedad política, especialmente en Bolivia, no aprendió a vivir en democracia, su relación con la sociedad civil es autoritaria, intolerante, (por eso) incluso muchas veces se criminaliza la protesta social o se judicializa la política”, sostuvo.

La madrugada del pasado domingo, Luis García Meza, el último dictador de Bolivia que cumplía una sentencia de 30 años de cárcel, murió en el hospital militar de La Paz a sus 88 años de edad.

Las víctimas de la dictadura consideraron que García Meza murió en la impunidad después de que supuestamente gozó de la protección del gobierno de Evo Morales, quien además es capitán general de las Fuerzas Armadas (FFAA).

“García Meza murió en la impunidad protegido por el Alto Mando Militar y por el actual régimen, el gobierno de Evo Morales, que ha permitido que viva en el hospital militar todos estos últimos años pese a que su sentencia dice que debió cumplir los 30 años de cárcel sin derecho a indulto en el penal de Chonchocoro, pero esto no ha ocurrido”, dijo a radio Erbol la secretaria general de la Plataforma de Luchadores Sociales Sobrevivientes de las Dictaduras, Victoria López.

/ELCA/

Fuente: ANF